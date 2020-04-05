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Гнилая картошка, манка и морковь: чиновничьи сухпайки для школьников в Волгограде
В Волгоградской области школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся на вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, начали выдавать сухпайки.
— Вот так выглядит обещанный сухпаек, — рассказала одна из жительниц Дубовки корреспондентам V1.RU, попутно скинув фотографию продуктового набора. — Ничего не скажешь, Волгоград — самый щедрый край. Сегодня такие наборы нам раздавали в Дубовке в школе № 2.
Спустя пару часов еще одна из мам волгоградских школьников показала аналогичное фото.
— Сразу скажу, что я и сама в состоянии прокормить своих детей, — говорит женщина. — Но все же, если положено, решила получить. Что могу сказать по поводу качества продуктов? То, в каком состоянии морковь, видно и так. От килограмма картофеля у меня после чистки осталось граммов 300 всего, а в пакете с манной крупой побывала шашель.
Жители Волгоградской области сравнивают полученные 4 апреля сухпайки с теми, которые раздают детям в столице.
— Мы, конечно, видели продуктовые наборы для московских детей, куда входит широкий ассортимент продуктов. Вопрос: чем наши дети хуже? Мы бомжи что ли — получать такое?
Ранее администрация города Волжского сообщила, что в сухпайки для школьников на самоизоляции будут входить макароны, крупы, сгущенное молоко, чай, печенье, коржи. 2 апреля глава думского комитета по образованию Алексей Волоцков говорил, что порядок выдачи продуктовых наборов до конца не разработан.
— Предполагается, что жителям сельских территорий компенсация будет выдаваться деньгами раз в месяц из-за сложностей с доставкой. Школьникам Волгограда будет выдаваться продуктовый набор — предлагается несколько комплектов продуктовых наборов, их комплектация сейчас разрабатывается вместе с Роспотребнадзором. Более точная информация появится в ближайшее время.