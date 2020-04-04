Общество

59 минут назад

Липчанам разъяснили нюансы указа Президента

39 4310
#Самоизоляция #контроль
4
Липчанам разъяснили нюансы указа Президента

Главная тема - кому сидеть дома и как ограничить себя от заразы.

Сайт липецкаяобласть.рф опубликовал разъяснения к указу Президента РФ №239 от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В нём, в частности, содержится полный перечень организаций (работодателей и их работников), на которые действие указа не распространяется, которые продолжают работать в период с 4 по 30 апреля в плановом режиме. Отдельно перечислены и те, кому предписано не выходить на работу, а сидеть дома.

Полный текст разъяснений находится по этой ссылке.

Фото gipermed.ru

39 4310
#Самоизоляция #контроль
4

Комментарии (39)

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А что

33 секунды назад
Скажет свинка Пеппа Мейсон?
ответить

Перри Мейсон

40 секунд назад
Это для "ять" и "Снова вылез")))
ответить

Перри Мейсон

2 минуты назад
А что, липчане такие тупые???))
ответить

Урррааа,

2 минуты назад
), товарищи,все в дрова!!!Наконец,разливу.ха появилась!
ответить

Снова вылез

3 минуты назад
Перри Мейсон, говно едросовское-ананист клавишный,вездессущий круглосуточно-мудазвон.Сгинь троллятина !
ответить

ять

4 минуты назад
Перри Мейсон, Ты прокнутый и в нескольких местах проплаченный презерватив. Поэтому все твои комменты и «разъяснения» - это полное фекалий словоблудие.
ответить

смех

5 минут назад
Рекламная фирма, ты такой же рекламщик , Уваркина - мэр !
ответить

Вот,

7 минут назад
?, тебе и поддержка мелкого бизнеса.Идите в учителя...
ответить

)

10 минут назад
Дрова торгуют))) Свежий товар завезли.
ответить

Чип

10 минут назад
Пойду попробую ,что нибудь из пятёрочка сворую.
ответить
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