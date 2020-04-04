Липчанам разъяснили нюансы указа Президента

Главная тема - кому сидеть дома и как ограничить себя от заразы.

Сайт липецкаяобласть.рф опубликовал разъяснения к указу Президента РФ №239 от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В нём, в частности, содержится полный перечень организаций (работодателей и их работников), на которые действие указа не распространяется, которые продолжают работать в период с 4 по 30 апреля в плановом режиме. Отдельно перечислены и те, кому предписано не выходить на работу, а сидеть дома.

Полный текст разъяснений находится по этой ссылке.



Фото gipermed.ru

