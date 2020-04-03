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«Шкода» после столкновения с «Фольксвагеном» врезалась в забор: пострадала 44-летняя женщина

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#авария #ДТП
«Шкода» после столкновения с «Фольксвагеном» врезалась в забор: пострадала 44-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 апреля в Ельце на улице 9 Декабря столкнулись автомобили «Шкода» под управлением 44-летней женщины и «Фольксваген» с 38-летним мужчиной за рулем. От удара «Шкода» допустила наезд на препятствие. Женщина-водитель получила травмы, и после оказания помощи была отпущена. 

В Лебедянском районе на автотрассе Лебедянь – Яблонево 52-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» не справился с управлением, и машина перевернулась.  В результате сам водитель погиб на месте, а его 39-летний пассажир с травмами госпитализирован. Оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.

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2 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 872 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 19.
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#авария #ДТП

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