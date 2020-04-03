Происшествия
сегодня, 12:07
«Шкода» после столкновения с «Фольксвагеном» врезалась в забор: пострадала 44-летняя женщина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один погиб.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 апреля в Ельце на улице 9 Декабря столкнулись автомобили «Шкода» под управлением 44-летней женщины и «Фольксваген» с 38-летним мужчиной за рулем. От удара «Шкода» допустила наезд на препятствие. Женщина-водитель получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
В Лебедянском районе на автотрассе Лебедянь – Яблонево 52-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате сам водитель погиб на месте, а его 39-летний пассажир с травмами госпитализирован. Оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.
2 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 872 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 19.
В Лебедянском районе на автотрассе Лебедянь – Яблонево 52-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате сам водитель погиб на месте, а его 39-летний пассажир с травмами госпитализирован. Оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности.
2 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 872 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 19.