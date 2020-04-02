Новости в instagram
14 минут назад
Липецкая вечЁрка: новые зараженные, фонд помощи и нерабочие дни до мая
613
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 2 апреля.
Главная новость дня – продление нерабочих дней в России до 30 апреля. Сегодня Владимир Путин выступил с очередным обращением к жителям страны. В обращении президент заявил о продлении нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. В тоже время, если эпидемиологическая обстановка позволит, период нерабочих дней будет сокращен. Решение – за губернаторами. Ограничительные меры – способ сдержать распространение коронавируса в России.
Тем временем четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Липецкой области. Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 12 человек. Сегодня врач «инфекционки» рассказала, чем COVID-19 отличается в нашем регионе, от европейской формы протекания заболевания, и как ведут себя госпитализированные липчане: «В Сети есть много снятых за рубежом роликов, в которых люди благодарят медиков за их работу. Я видела, как в Ухане люди на колени становились на улицах, по которым из города уезжали врачи. А нас обзывают нецензурной бранью...».
Свыше двух сотен комментариев читатели сегодня оставили под новостью «Предприятия, организации и жителей области просят помочь в борьбе с коронавирусом». Администрация Липецкой области обратилась ко всем неравнодушным жителям, предприятиям, организациям региона с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Областная администрация позже объяснила, по каким соображением открыт сбор финансовой помощи на борьбу с коронавирусом. Средства собираются для поддержки предпринимателей-волонтеров и пресечения возможных мошенничеств. В бюджете региона есть деньги на борьбу с коронавирусом, а добровольные пожертвования распределят адресно.
В Липецке уже вынесено первое судебное решение в отношении 46-летнего мужчины, который нарушил режим общей самоизоляции. 31 марта, в день, когда в Липецкой области начала действовать общая самоизоляция полицейские в одном из парков города остановили липчанина, в который вышел на прогулку.
Тем временем четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Липецкой области. Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 12 человек. Сегодня врач «инфекционки» рассказала, чем COVID-19 отличается в нашем регионе, от европейской формы протекания заболевания, и как ведут себя госпитализированные липчане: «В Сети есть много снятых за рубежом роликов, в которых люди благодарят медиков за их работу. Я видела, как в Ухане люди на колени становились на улицах, по которым из города уезжали врачи. А нас обзывают нецензурной бранью...».
Свыше двух сотен комментариев читатели сегодня оставили под новостью «Предприятия, организации и жителей области просят помочь в борьбе с коронавирусом». Администрация Липецкой области обратилась ко всем неравнодушным жителям, предприятиям, организациям региона с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Областная администрация позже объяснила, по каким соображением открыт сбор финансовой помощи на борьбу с коронавирусом. Средства собираются для поддержки предпринимателей-волонтеров и пресечения возможных мошенничеств. В бюджете региона есть деньги на борьбу с коронавирусом, а добровольные пожертвования распределят адресно.
В Липецке уже вынесено первое судебное решение в отношении 46-летнего мужчины, который нарушил режим общей самоизоляции. 31 марта, в день, когда в Липецкой области начала действовать общая самоизоляция полицейские в одном из парков города остановили липчанина, в который вышел на прогулку.
613