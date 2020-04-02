сегодня, 11:51
Предприятия, организации и жителей области просят помочь в борьбе с коронавирусом
Администрация Липецкой области обращается ко всем неравнодушным жителям, предприятиям, организациям региона с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Реквизиты для перечисления пожертвований:
ОГРН 1164827064115
ИНН 4824068283
КПП 482401001
р/с 40703810435000001101
Липецкое отделение №8593 ПАО Сбербанк г.Липецк
к/с 30101 810800000000604
БИК 044206604
Обязательно указать в назначении платежа: мероприятия в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
Телефон Фонда (4742) 579715. Исполнительный директор фонда Касьянов Юрий Владимирович, действует на основании Устава
Средства, направленные в Фонд, будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции.
Алексей. А
Уваркина,так кто еврей?
Приехали
Пионеры
Гость
Ольгунчик
Перри Мейсон
Липчанин
989
Разворуйкина