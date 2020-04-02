Предприятия, организации и жителей области просят помочь в борьбе с коронавирусом

Администрация Липецкой области обращается ко всем неравнодушным жителям, предприятиям, организациям региона с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Средства могут быть перечислены в некоммерческую организацию – Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка.



Реквизиты для перечисления пожертвований:



ОГРН 1164827064115



ИНН 4824068283



КПП 482401001



р/с 40703810435000001101



Липецкое отделение №8593 ПАО Сбербанк г.Липецк



к/с 30101 810800000000604



БИК 044206604



Обязательно указать в назначении платежа: мероприятия в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции



Телефон Фонда (4742) 579715. Исполнительный директор фонда Касьянов Юрий Владимирович, действует на основании Устава



Средства, направленные в Фонд, будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции.

