Коронавирус

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Предприятия, организации и жителей области просят помочь в борьбе с коронавирусом

135 3231
#благотворительность
5
Предприятия, организации и жителей области просят помочь в борьбе с коронавирусом

Администрация Липецкой области обращается ко всем неравнодушным жителям, предприятиям, организациям региона с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Средства могут быть перечислены в некоммерческую организацию – Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка.

Реквизиты для перечисления пожертвований:

ОГРН 1164827064115

ИНН 4824068283

КПП 482401001

р/с 40703810435000001101

Липецкое отделение №8593 ПАО Сбербанк г.Липецк

к/с 30101 810800000000604

БИК 044206604

Обязательно указать в назначении платежа: мероприятия в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции

Телефон Фонда (4742) 579715. Исполнительный директор фонда Касьянов Юрий Владимирович, действует на основании Устава

Средства, направленные в Фонд, будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции.
135 3231
#благотворительность
5

Комментарии (137)

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Алексей. А

6 секунд назад
Не ну это просто пзд, ну вообще пзд, у просто слов нет , дно пробито.
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Уваркина,так кто еврей?

36 секунд назад
Ты задушишься за копейку,чтобы людям что то сделать хорошее,выпрашиваете деньги.Так обеспечь горожан хотя бы масками бесплатными,под видом спонсорской помощи от трио,потом деньги скиздишь обратно,коли такое жмотье по жизни.
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Приехали

1 минуту назад
Американская телеведущая Хода Котб не смогла сдержать слез в эфире во время выпуска новостей. Об этом сообщает CNN. Телеведущая разговаривала с игроком в американский футбол Дрю Брисом, который передал пять миллионов долларов (почти 400 миллионов рублей) штату Луизиана. Деньги будут направлены на помощь людям, чтобы остановить распространение коронавируса. Только что я скопировал это из "Рамблер"-новости. Посмотрите, там и видео есть... А наши миллиардеры футболисты, хоккеисты и иже с ними хоть рубль кому-то перечислили?! Или липчане будут копейки собирать на помощь в борьбе с вирусом? СТЫДОБА!!!!!!
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Пионеры

1 минуту назад
Начните с едра собирать - сразу партбилеты сдадут
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Гость

1 минуту назад
Пиндосам только один самолёт отправили А надо ещё десять как в Италию ПОЗОР этой власти
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Ольгунчик

1 минуту назад
Ау! Высшее руководство Липецка. Вы где? Где работа с населением? Где статистика по региону с заболевшими и выздоровившими? Или у нас спасение утопающих это дело самих утопающих?
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Перри Мейсон

2 минуты назад
989, и о чем это говорит?
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Липчанин

3 минуты назад
К, что значит помогать людям? Я когда вижу, что человеку плохо, думаю, надо бы помочь, а потом -а вдруг он единорос, или не дай Бог за Путина голосовал? И сразу хочется подойти и попинать ногами. Но решаю, всё таки пройти мимо. Но, с учётом того, что за Путина голосовало 82%, мне их не жалко. Чем больше их, отправится на тот свет, тем меньше Путин получит голосов на следующих выборах
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989

3 минуты назад
Перри Мейсон, так Лисин дружбан Путина ! Прикинь ! Бу га га ! ))))
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Разворуйкина

5 минут назад
перечисляете мне денюшек - я вам во двор поставлю бревно с ручками за 130 000 тыс
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