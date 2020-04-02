Коронавирус
38 минут назад
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Липецкой области
8 5197
Все заболевшие находится в Липецкой областной клинической инфекционной больнице и получают лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациентов удовлетворительное.
Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 12 человек.
Как отметили в областном оперштабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, среди пациентов больницы с подтвержденным диагнозом нет пассажира автобуса «Москва- Липецк».
Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 12 человек.
Как отметили в областном оперштабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, среди пациентов больницы с подтвержденным диагнозом нет пассажира автобуса «Москва- Липецк».
8 5197
Гость
гость
Они погуляли по области
Вон турстов
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Андрей
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Алех