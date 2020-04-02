Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Липецкой области

Все заболевшие находится в Липецкой областной клинической инфекционной больнице и получают лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациентов удовлетворительное.



Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 12 человек.



Как отметили в областном оперштабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, среди пациентов больницы с подтвержденным диагнозом нет пассажира автобуса «Москва- Липецк».

