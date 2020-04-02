Коронавирус

38 минут назад

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Липецкой области

8 5197
#коронавирус
3
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Липецкой области
Все заболевшие находится в Липецкой областной клинической инфекционной больнице и получают лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациентов удовлетворительное. 

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 12 человек.

Как отметили в областном оперштабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, среди пациентов больницы с подтвержденным диагнозом нет пассажира автобуса «Москва- Липецк».
8 5197
#коронавирус
3

Комментарии (8)

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Гость

42 секунды назад
Алех, 4 новых случая заражения
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гость

7 минут назад
Это самые настоящие мрази,нормальный человек сейчас за границу не поедет.
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Они погуляли по области

11 минут назад
и конечно заразили очевидно немало людей ,и это называется карантин,а почему их сразу не задержали ?
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Вон турстов

18 минут назад
А куда пассажира автобуса дели? Сожгли?
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гость

22 минуты назад
Еще 4 мрази привезли!
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Андрей

25 минут назад
Алех, по федеральным сведениям данные указываются с учетом 3 выздоровевших. А у нас без учёта.
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111

28 минут назад
Чем лечить? Напишите.... Ахах, у вас даже масок там нет наверняка
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Алех

28 минут назад
Почему 4 случая, а по федеральным данным 7 случаев! Как такое может быть???!!!
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