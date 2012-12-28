Липецкая область на 40 месте по уровню безработицы

Уровень безработицы в Липецкой области составляет 2,7%, а среднее время поиска работы — 5,4 месяца. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.



Липецкая область оказалась на 40 месте в рейтинге РИА Новости по уровню безработицы в регионах страны. Региона в рейтинге выстроены от минимального уровня (лидеры рейтинга) к максимальному уровню безработицы (аутсайдеры). Для сравнения уровня безработицы РИА Новости проанализировало данные четвертого квартала 2023 года и аналогичного периода 2022 года. Данные о времени поиска работы использовались за третий квартал 2023 года.В Липецкой области по итогам IV квартала 2023 года показатель безработицы составил 2,7% трудоспособного населения. Это на 1,1 процентных пункта ниже, чем регистрировалось в аналогичный период 2022 года. Аналитики подсчитали, что на поиск нового рабочего места у липчан уходит в среднем 5,4 месяца.Среди регионов Черноземья выше в рейтинге оказалась Курская область – она заняла 17 место с показателем уровня безработицы 2,1%. Тамбовская область заняла 45 место (2,8%), Воронежская — 50 место (2,9%), Белгородская — 62 место (3,4%).В среднем по России по итогам четвертого квартала 2023 года уровень безработицы составил 2,9%. Лидерами рейтинга стали Чукотка (1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,5%). замыкают список республики Ингушетия и Дагестан, где безработица наиболее высокая – 27,4% и 12,5% соответственно.