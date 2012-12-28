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54 минуты назад
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В Грязях водитель автобуса спровоцировал серьёзное ДТП: дело дошло до суда

Пострадала пассажирка автомобиля «Дэу Джентра».

В Грязях передано в суд уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса «ЛиАЗ», обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 11 июня прошлого года около 10.00 в районе автостанции города Грязи произошло серьёзное ДТП. По версии следствия, водитель технически исправного автобуса «ЛиАЗ», выезжая с прилегающей территории автостанции, нарушил правила дорожного движения и предписания знака «Уступи дорогу», и, совершая поворот налево на улицу 30 лет Победы, выехал на левую полосу проезжей части, перекрывая при этом задней частью автобуса правую полосу.

В результате водитель автобуса создал опасность движущемуся прямо по правой полосе дороги и имеющему преимущество автомобилю «Дэу Джентра». Автобус и «Дэу» столкнулись.

В ДТП пострадала пассажирка «Дэу». Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что её здоровью был причинён тяжкий вред здоровью.

Действия водителя были квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ. Санкции статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет или без такового.
ДТП
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Комментарии (2)

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Адвокат Черный
31 минуту назад
Даже судимости не было. Всё решаемо. Главное чтобы дело вел адвокат по уголовным делам с опытом работы по аналогичным делам. А если будет защищать адвокат по ст 51 Конституции РФ то... кольщик, наколи мне купола...
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Адвокат Черный
32 минуты назад
С сожалению от такого никто не застрахован. Как водитель с 25 летним стажем за рулём могу официально заявить. Сам раз был в ДТП 6 раз. Как Бог защищал - ни единой царапины и синечка! И всегда был прав. Обвинение не такое уж жёсткое. На днях аналогичное дело в Тамбове прекратил за примирением сторон.
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