Происшествия
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54 минуты назад
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В Грязях водитель автобуса спровоцировал серьёзное ДТП: дело дошло до суда
Пострадала пассажирка автомобиля «Дэу Джентра».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 11 июня прошлого года около 10.00 в районе автостанции города Грязи произошло серьёзное ДТП. По версии следствия, водитель технически исправного автобуса «ЛиАЗ», выезжая с прилегающей территории автостанции, нарушил правила дорожного движения и предписания знака «Уступи дорогу», и, совершая поворот налево на улицу 30 лет Победы, выехал на левую полосу проезжей части, перекрывая при этом задней частью автобуса правую полосу.
В результате водитель автобуса создал опасность движущемуся прямо по правой полосе дороги и имеющему преимущество автомобилю «Дэу Джентра». Автобус и «Дэу» столкнулись.
В ДТП пострадала пассажирка «Дэу». Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что её здоровью был причинён тяжкий вред здоровью.
Действия водителя были квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ. Санкции статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет или без такового.
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