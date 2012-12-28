В Грязях водитель автобуса спровоцировал серьёзное ДТП: дело дошло до суда

Пострадала пассажирка автомобиля «Дэу Джентра».

В Грязях передано в суд уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса «ЛиАЗ», обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 11 июня прошлого года около 10.00 в районе автостанции города Грязи произошло серьёзное ДТП. По версии следствия, водитель технически исправного автобуса «ЛиАЗ», выезжая с прилегающей территории автостанции, нарушил правила дорожного движения и предписания знака «Уступи дорогу», и, совершая поворот налево на улицу 30 лет Победы, выехал на левую полосу проезжей части, перекрывая при этом задней частью автобуса правую полосу.В результате водитель автобуса создал опасность движущемуся прямо по правой полосе дороги и имеющему преимущество автомобилю «Дэу Джентра». Автобус и «Дэу» столкнулись.В ДТП пострадала пассажирка «Дэу». Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что её здоровью был причинён тяжкий вред здоровью.Действия водителя были квалифицированы следствием по части 1 статьи 264 УК РФ. Санкции статьи — до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет или без такового.