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36 минут назад
В Липецке вынесено первое судебное решение по нарушению режима общей самоизоляции
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46-летний мужчина гулял по парку.
В Липецке вынесено судебное решение в отношении 46-летнего мужчины, который нарушил режим общей самоизоляции.
31 марта, в день, когда в Липецкой области начала действовать общая самоизоляция полицейские в одном из парков города остановили липчанина, в который вышел на прогулку.
- Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Суд назначил ему минимальное наказание - вынес предупреждение.
Напомним, что с 31 марта по 14 апреля в Липецкой области постановлением главы региона действует режим общей самоизоляции. Жителям области запрещено покидать дома и квартиры, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, выхода на работу, походов в магазин, выгула домашних животных и выноса мусора на расстоянии не более 100 метров от места жительства.
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31 марта, в день, когда в Липецкой области начала действовать общая самоизоляция полицейские в одном из парков города остановили липчанина, в который вышел на прогулку.
- Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Суд назначил ему минимальное наказание - вынес предупреждение.
Напомним, что с 31 марта по 14 апреля в Липецкой области постановлением главы региона действует режим общей самоизоляции. Жителям области запрещено покидать дома и квартиры, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, выхода на работу, походов в магазин, выгула домашних животных и выноса мусора на расстоянии не более 100 метров от места жительства.
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16 1288
молодой тупняк
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ч
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