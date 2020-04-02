В Липецке вынесено первое судебное решение по нарушению режима общей самоизоляции

46-летний мужчина гулял по парку.

В Липецке вынесено судебное решение в отношении 46-летнего мужчины, который нарушил режим общей самоизоляции.



31 марта, в день, когда в Липецкой области начала действовать общая самоизоляция полицейские в одном из парков города остановили липчанина, в который вышел на прогулку.



- Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Суд назначил ему минимальное наказание - вынес предупреждение.



Напомним, что с 31 марта по 14 апреля в Липецкой области постановлением главы региона действует режим общей самоизоляции. Жителям области запрещено покидать дома и квартиры, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, выхода на работу, походов в магазин, выгула домашних животных и выноса мусора на расстоянии не более 100 метров от места жительства.

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