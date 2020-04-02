Коронавирус

36 минут назад

В Липецке вынесено первое судебное решение по нарушению режима общей самоизоляции

16 1288
#самоизоляция #коронавирус
В Липецке вынесено первое судебное решение по нарушению режима общей самоизоляции

46-летний мужчина гулял по парку.

В Липецке вынесено судебное решение в отношении 46-летнего мужчины, который нарушил режим общей самоизоляции.

31 марта, в день, когда в Липецкой области начала действовать общая самоизоляция полицейские в одном из парков города остановили липчанина, в который вышел на прогулку.

- Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Суд назначил ему минимальное наказание - вынес предупреждение.

Напомним, что с 31 марта по 14 апреля в Липецкой области постановлением главы региона действует режим общей самоизоляции. Жителям области запрещено покидать дома и квартиры, кроме случаев обращения за неотложной медицинской помощью, выхода на работу, походов в магазин, выгула домашних животных и выноса мусора на расстоянии не более 100 метров от места жительства.
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16 1288
#самоизоляция #коронавирус

Комментарии (16)

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молодой тупняк

55 секунд назад
Зачем же нам такая власть?! Сначала выпускают туристов в страны с очагом заболевания, потом их возвращают, в результате вводят решения при которых люди ограничены в свободе перемещения. Это пи...ец какая деградация.
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Солнечная

1 минуту назад
Это попахивает геноцидом!
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молодой тупняк

3 минуты назад
Зачем же нам такая власть?! Сначала выпускают туристов в страны с очагом заболевания, потом их возвращают, в результате вводят решения при которых люди ограничены в свободе перемещения. Это пи...ец какая деградация.
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ч

4 минуты назад
не могу больше дома сидеть
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Обжаловать в суде

5 минут назад
Этот протокол.Как он мог заразить/заразиться если был один?К тому же,общественные места перестают таковыми быть по закону если там никого больше нет.Пример- ночной пляж и т.п.
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молодой тупняк

6 минут назад
Зачем же нам такая власть?! Сначала выпускают туристов в страны с очагом заболевания, потом их возвращают, в результате вводят решения при которых люди ограничены в свободе перемещения. Это пи...ец какая деградация.
ответить

Берия

7 минут назад
Судья , ты думай кого судить, можно и по шапке получить , доведёт народ.
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Инквизитор

8 минут назад
Судья , ты думай кого судить, можно и по шапке получить , доведёт народ.
ответить

Инквизитор

8 минут назад
Судья , ты думай кого судить, можно и по шапке получить , доведёт народ.
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Яблонька

8 минут назад
Песни на тему- в группе ок- Мы из Добринки
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