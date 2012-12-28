42-летний мужчина поставил на поток обман микрофинансовых организаций, оформляя займы на чужое имя

Мошенник использовал имеющиеся у него персональные данные 27-летнего мужчины.

В Липецке 42-летний воронежец осужден за пять мошенничеств, четыре из которых он совершил в Липецке и одно — в Анапе.Мужчина с помощью сотового телефона и выхода в интернет оформлял потребительские займы в микрофинансовых организациях на имя постороннего человека с использованием его персональных данных. Так он присвоил 82,5 тысячи рублей, принадлежащих микрофинансовым организациям: АО МФК «ЦФП», ООО МФК «Лайм-Займ», ООО МФК «Джой Мани», OOO МФК «Юпитер-6», ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 25 декабря 2022 года мужчина оформил в AO МФК «ЦФП» потребительский займ в 15 000 рублей от имени другого лица: не имея намерения погашать кредит, он заполнил анкету заемщика и заявление на получение потребительского займа, предоставив имеющиеся у него персональные данные 27-летнего мужчины, и указав для перевода денег номер банковской карты, открытой на имя своей родственницы.20 января 2023 года он по той же схеме оформил потребительский займа на 4000 рублей от имени того же 27-летнего мужчины в ООО МФК «Лайм-Займ», а на следующий день для улучшения кредитной истории его погасил. Но при этом уже 22 января 2023 году мошенник взял по той же схеме в ООО МФК «Лайм-Займ» займ на чужое имя в 20 500 рублей.27 января 2023 года в ООО МФК «Джой Мани» мужчина оформил займ в 26 000 рублей. 3 февраля 2023 года в OOO МФК «Юпитер-6» — на 6000 рублей, 3 июня 2023 года в ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» — на 15 000 рублей.В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о вынесении приговора в особом порядке, без проведения разбирательства. В результате за эти пять случаев мошенничества он приговорён к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты ежемесячно в доход государства, а по совокупности приговоров (27 февраля 2024 года он уже был приговорён к 8 месяцам исправительных работ также за пять мошенничеств) окончательно подсудимому назначили 1 год и 2 месяца исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.