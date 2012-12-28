Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Боевом проезде проверяют информацию о беспилотнике
Происшествия
«С ума сошли что ли?» — губернатор отреагировал на ремонт колледжа в Грязях
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Освободилось кресло председателя департамента экономического развития мэрии Липецка
Общество
В Липецкой области до +3
Погода в Липецке
«Ниссан» пьяного водителя уехал без него и попал в ДТП
Происшествия
Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме
Происшествия
Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Общество
Сегодня в Липецке: мастер-класс профессора, где студенту взять миллион и выставка за мир
Общество
В столкновении двух грузовиков пострадал 56-летний водитель
Происшествия
Читать все
Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Общество
Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме
Происшествия
Липецкая область на 40 месте по уровню безработицы
Общество
42-летний мужчина поставил на поток обман микрофинансовых организаций, оформляя займы на чужое имя
Происшествия
«Ниссан» пьяного водителя уехал без него и попал в ДТП
Происшествия
Липецкие тюльпаны появятся в продаже в среду
Общество
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 6000 человек
Здоровье
Квадракоптер сняли с дерева: опасности он не представляет
Происшествия
Со счета 22-летней ельчанки пропали 51 500 рублей — подозревают её 20-летнего сожителя
Происшествия
В столкновении двух грузовиков пострадал 56-летний водитель
Происшествия
Читать все
Происшествия
679
сегодня, 12:51
5

42-летний мужчина поставил на поток обман микрофинансовых организаций, оформляя займы на чужое имя

Мошенник использовал имеющиеся у него персональные данные 27-летнего мужчины.

В Липецке 42-летний воронежец осужден за пять мошенничеств, четыре из которых он совершил в Липецке и одно — в Анапе.

Мужчина с помощью сотового телефона и выхода в интернет оформлял потребительские займы в микрофинансовых организациях на имя постороннего человека с использованием его персональных данных. Так он присвоил 82,5 тысячи рублей, принадлежащих микрофинансовым организациям: АО МФК «ЦФП», ООО МФК «Лайм-Займ», ООО МФК «Джой Мани», OOO МФК «Юпитер-6», ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 25 декабря 2022 года мужчина оформил в AO МФК «ЦФП» потребительский займ в 15 000 рублей от имени другого лица: не имея намерения погашать кредит, он заполнил анкету заемщика и заявление на получение потребительского займа, предоставив имеющиеся у него персональные данные 27-летнего мужчины, и указав для перевода денег номер банковской карты, открытой на имя своей родственницы.

20 января 2023 года он по той же схеме оформил потребительский займа на 4000 рублей от имени того же 27-летнего мужчины в ООО МФК «Лайм-Займ», а на следующий день для улучшения кредитной истории его погасил. Но при этом уже 22 января 2023 году мошенник взял по той же схеме в ООО МФК «Лайм-Займ» займ на чужое имя в 20 500 рублей.

27 января 2023 года в ООО МФК «Джой Мани» мужчина оформил займ в 26 000 рублей. 3 февраля 2023 года в OOO МФК «Юпитер-6» — на 6000 рублей, 3 июня 2023 года в ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» — на 15 000 рублей.

В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о вынесении приговора в особом порядке, без проведения разбирательства. В результате за эти пять случаев мошенничества он приговорён к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты ежемесячно в доход государства, а по совокупности приговоров (27 февраля 2024 года он уже был приговорён к 8 месяцам исправительных работ также за пять мошенничеств) окончательно подсудимому назначили 1 год и 2 месяца исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.
мошенничество
0
0
0
0
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
.
46 минут назад
Вот интересно, а из каких соображений закон о самозапрете кредитов начнет действовать только в 25 году? Казалось бы, прекрасный способ защиты от подобных махинаций.
Ответить
Судье
52 минуты назад
Нобелевскую премию за огромный гумманизм ! А может этого судью проверить по всем швам ?
Ответить
Не поймёт
сегодня, 13:13
Он уже имел судимость по этой статье и продолжил. И опять исправработы.
Ответить
Скажите
сегодня, 13:07
А кто стоит за этими микрообирателями народа?
Ответить
ттт
сегодня, 13:05
заметьте, суммы копеечные - никто ему миллионов по звонку не давал.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru