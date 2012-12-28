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23 минуты назад

В столкновении двух грузовиков пострадал 56-летний водитель

За три дня, с 1 по 3 марта, в Липецкой области зарегистрированы 75 автомобильных аварий. В двух из них пострадали люди. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, около пяти утра 2 марта в Грязинском районе трассе Орел-Тамбов столкнулись грузовики «МАН» и «Шакман». С места аварии доставлен в больницу 56-летний водитель «МАНа».

Вечером 1 марта в Грязях на пешеходном переходе через улицу 30 лет Победы 26-летний водитель автомобиля «Хайвел» сбил 15-летнюю девушку. Школьнице назначено амбулаторное лечение.

«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3513 нарушений правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены 27 пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 192 водителя. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2767 случаев превышения скорости», — говорится в сводке ГИБДД.
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