Липецкие тюльпаны появятся в продаже в среду

Уже сейчас на улицах города можно купить абхазскую мимозу. А 6 марта заработают точки по продаже цветов.

Сегодня на липецких ярмарках появилась абхазская мимоза. Обсыпанную мелкими цветами веточку продают за 50 рублей, две — за сотню. «Берите-берите, ее мало, в Абхазии нынешней весной неурожай на мимозу», — зазывают покупателей продавцы.А когда в продаже появятся липецкие тюльпаны? Мы обратились с этим вопросом в городское управление потребительского ранка.Нам ответили, что в среду, 6 марта. Что в ведомство за разрешением на продажу тюльпанов уже обратились 13 местных ипэшников и самозанятых с подтверждающими происхождение цветов документами.— В качестве меры поддержки местных товаропроизводителей, еще в прошлом году разрешения на размещение нестационарных торговых объектов тем, кто занимается выращиванием цветов к 8 Марта, выдавались без аукционов. Эту практику мы продолжили и в этом году. Свои цветы липецкие производители могут продавать на 80 местах в 26 торговых пространствах три дня — с 6 по 8 марта. Это не только мера поддержки местных производителей, но и возможность горожанам приобрести живые цветы по низким ценам, — рассказали нам в управление потребительского ранка мэрии.Помимо этого, на коммерческой основе, путем заключения договора с организаторами, живые цветы можно продавать в любое время на 14 существующих городских ярмарках.