За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 6000 человек

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8%.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано более 6 тысяч случаев ОРВИ, 148 случаев коронавируса, 36 случаев гриппа.С 26 февраля по 3 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей. При этом относительно эпидпорога она снизилась на 19%.Сейчас в Липецкой области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.