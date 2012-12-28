Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Здоровье
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сегодня, 11:17
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 6000 человек
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8%.
С 26 февраля по 3 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8% по сравнению с предыдущей неделей. При этом относительно эпидпорога она снизилась на 19%.
Сейчас в Липецкой области циркулируют вирус гриппа А(H3N2) и другие респираторные вирусы: вирусы парагриппа, риновирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, аденовирусы, бокавирусы.
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