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Дело о нападении на киоск в 24-м районе отправлено в суд
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сегодня, 08:31

Дело о нападении на киоск в 24-м районе отправлено в суд

Вооружённый молотком разбойник отнял у уборщицы 7 200 рублей.

Отдел полиции №7 УМВД по Липецку отправил в суд уголовное дело 30-летнего жителя Липецка. Полицейские задержали его по горячим следам после разбойного нападения уборщицу киоска в 24-м микрорайоне. 

«По данным следствия, ночью 6 октября прошлого года внимание мужчины привлекла открытая дверь киоска на остановке в 24-м микрорайоне.

Обвиняемый зашел в киоск и, угрожая молотком, потребовал у 49-летней уборщицы деньги. Он несколько раз ударил женщину рукой, после чего отнял у нее личные деньги — 7 220 рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

После задержания липчанина заключили под стражу. Его обвиняют по ч. 2 ст. 162 УК РФ  (Разбой). Максимальная санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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