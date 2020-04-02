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ПФР готов к приёму заявлений на получение выплат в 5 тысяч от семей, имеющих право на маткапитал

13 978
#пособия #материнский капитал
ПФР готов к приёму заявлений на получение выплат в 5 тысяч от семей, имеющих право на маткапитал

Территориальные органы ПФР Липецкой области полностью готовы к работе по выплате пяти тысяч рублей семьям из средств материнского капитала. Приём заявлений начнётся после подписания соответствующего Указа.

Из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать выплачивать семьям с правом на материнский капитал пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Выплаты можно будет получить в течение трех месяцев начиная с апреля.

Ежемесячные дополнительные выплаты в размере 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до трех лет могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Сейчас право на получение материнского капитала имеют: женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1.01.2020; женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка и последующего, начиная с 1.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала; мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2020; мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007.

Обращаться за выплатой можно будет через личный кабинет на сайте ПФР и портал госуслуг.





13 978
#пособия #материнский капитал

Комментарии (13)

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Алла

1 минуту назад
В пенсионном фонде сказали,что президент еще не подписал указ.Вот и не готовы ,ждут.
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007

1 минуту назад
Хрен поймёшь из средств мат капитала или из федерального бюджета?
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Липчанка

7 минут назад
Что это за помощь такая? Предлогают написать петицию и собрать подписи!!! Что это за разделение детей такое!!!! А дети которые родились в 2018 году, и котором нет 3 х лет не дети что ли??!!! Таких детей много!!! Лето, осень, зима 2018 года, дети рождённые в этот период, им нет 3 лет!!! Их что кормить не нужно??!!
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Путинские законы

11 минут назад
хрен поймешь !
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Водитель

15 минут назад
А дети которые первенцы в 2018 и 2019 Путину не нужны? Неадекватные правители - неадекватные законы. Ну ничего, приемник уже есть, скоро будет: " Я всё, Я ухожу".
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Перри Мейсон

16 минут назад
Водонаева ещё не высказалась по этому поводу?
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Непонятно

16 минут назад
Гость. Кто говорит, что даже тем кто использовал.
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Ольга

18 минут назад
На сайте ПФР написано заявление скоро будет доступна, ваша новость ложь на данный момент.
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Треснет

18 минут назад
Гость, нет. Это из вашего капитала, вам и помогут. Вашим салом, вам по мусалам.
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Гость

33 минуты назад
Интересно тут написано «из средств маткапитала». Эта выплата будет из бюджета и даже тем, кто уже потратил капитал. Или уже что-то поменялось?!
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