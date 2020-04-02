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Март-2020 в Липецке стал самым теплым за 110 лет метеонаблюдений
Март в нынешнем году одолжил погоду у апреля – среднемесячная температура первого весеннего месяца превысила норму на 7,5 градуса. Он оказался самым теплым за всю 110-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке.
12 раз в этом году март устанавливал новые температурные рекорды тепла. Среди них оказался рекорд с самой большой разницей максимальных температур (больше 10 градусов): 10 марта в Липецке воздух прогрелся до 19,9 градуса, тогда как предыдущий максимум в 2002 году составлял всего 9,5 градуса. Этот день также стал самым теплым за весь месяц.
Что касается осадков, то по данным синоптиков выпало 22 мм осадков в виде снега и мокрого снега, дождя и мороси – это две трети мартовской нормы, или 71%.
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29.03.2020 18:45Погода в Липецке
Квадра