Погода в Липецке

11 минут назад

Март-2020 в Липецке стал самым теплым за 110 лет метеонаблюдений

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#потепление
Март-2020 в Липецке стал самым теплым за 110 лет метеонаблюдений

Март в нынешнем году одолжил погоду у апреля – среднемесячная температура первого весеннего месяца превысила норму на 7,5 градуса. Он оказался самым теплым за всю 110-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке.  

В Липецке минувший март стал самым теплым – его среднемесячная температура составила 4,7 градуса тепла, на 7,5 градуса выше нормы. Такая погода характерна для апреля, рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

12 раз в этом году март устанавливал новые температурные рекорды тепла. Среди них оказался рекорд с самой большой разницей максимальных температур (больше 10 градусов): 10 марта в Липецке воздух прогрелся до 19,9 градуса, тогда как предыдущий максимум в 2002 году составлял всего 9,5 градуса. Этот день также стал самым теплым за весь месяц. 

Что касается осадков, то по данным синоптиков выпало 22 мм осадков в виде снега и мокрого снега, дождя и мороси – это две трети мартовской нормы, или 71%.  
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#потепление

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