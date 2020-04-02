Март-2020 в Липецке стал самым теплым за 110 лет метеонаблюдений

Март в нынешнем году одолжил погоду у апреля – среднемесячная температура первого весеннего месяца превысила норму на 7,5 градуса. Он оказался самым теплым за всю 110-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке.

В Липецке минувший март стал самым теплым – его среднемесячная температура составила 4,7 градуса тепла, на 7,5 градуса выше нормы. Такая погода характерна для апреля, рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



12 раз в этом году март устанавливал новые температурные рекорды тепла. Среди них оказался рекорд с самой большой разницей максимальных температур (больше 10 градусов): 10 марта в Липецке воздух прогрелся до 19,9 градуса, тогда как предыдущий максимум в 2002 году составлял всего 9,5 градуса. Этот день также стал самым теплым за весь месяц.



Что касается осадков, то по данным синоптиков выпало 22 мм осадков в виде снега и мокрого снега, дождя и мороси – это две трети мартовской нормы, или 71%.

