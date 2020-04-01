Липецкие врачи объяснили, какие жаропонижающие следует принимать во время инфекционных заболеваний

Областной Центр медицинской профилактики подготовил рекомендации по использованию жаропонижающих препаратов:

Если у вас температура, помните, что жаропонижающим эффектом обладает большая группа нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Эти лекарственные средства могут быть в различных формах: таблетки, суспензии, свечи, растворы для внутримышечного введения.

Жаропонижающие назначают пациентам при температуре выше 38 градусов. Если человек плохо переносит лихорадочный синдром, его мучают головные боли, повышается давление, начинается сильное сердцебиение (выраженная тахикардия), то жаропонижающие используют и при более низких цифрах температуры.

Наиболее безопасными препаратами являются ибупрофен и парацетамол. Однако надо помнить каждый из этих препаратов имеет свои противопоказания, особенности применения, дозирования и побочные эффекты!

Парацетамол (Эффералган, Панадол и др.) разрешен к применению у детей с 3 месяцев, он имеет ряд противопоказаний: повышенная чувствительность, тяжелые нарушения функции почек и печени. Следует принимать наименьшую эффективную дозу, у детей доза рассчитывается на килограмм веса, поэтому применение только по назначению врача! Обязательны интервал между приемами не менее 4 часов! Выдерживание интервала очень важно, т.к. высока вероятность побочных эффектов! Продолжительность не более 3 дней.

Парацетамол нельзя применять одновременно с другими парацетамол-содержащими препаратами, так как он имеет ряд побочных эффектов основным из которых является нарушение функции печени (гепатотоксичность).

19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом. По данным организации, врачи, лечащие пациентов COVID-19, не сообщают о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов.

Ибупрофен (Нурофен, Долгит, Ибуфен, МИГ и др.) также разрешен к применению с 3 месяцев, у него есть противопоказания: эрозивно-язвенные заболевания ЖКТ в фазе обострения, «аспириновая» бронхиальная астма и др. По сравнению с парацетамолом более длительный эффект, назначается 2-3 раза в сутки.

В РФ зарегистрированы комбинированные препараты парацетамола и ибупрофена (Ибуклин, Некст).

В качестве жаропонижающих препаратов можно использовать другие нестероидные НПВП, чаще всего это диклофенак (Вольтарен, Ортафен и др., в том числе и в свечах), индометацин, кетопрофен (ОКИ, Кетонал, Артрозилен и др), мелоксикам (Мовалис, Артрозан, Амелотекс, Моовасин и др, нимесулид (Нимесил, Найз, Нимулид, Немулекс и др.)

Все препараты из группы НПВП имеют противопоказания, при их применении могут возникнуть побочные эффекты, чаще всего это поражение желудочно-кишечного тракта.

Необходимо помнить, что перед применением этих препаратов необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, четко соблюдать режим дозирования: максимально низкие эффективные дозы и короткий курс!