сегодня, 17:00
Липецкие врачи объяснили, какие жаропонижающие следует принимать во время инфекционных заболеваний
Областной Центр медицинской профилактики подготовил рекомендации по использованию жаропонижающих препаратов:
Жаропонижающие назначают пациентам при температуре выше 38 градусов. Если человек плохо переносит лихорадочный синдром, его мучают головные боли, повышается давление, начинается сильное сердцебиение (выраженная тахикардия), то жаропонижающие используют и при более низких цифрах температуры.
Наиболее безопасными препаратами являются ибупрофен и парацетамол. Однако надо помнить каждый из этих препаратов имеет свои противопоказания, особенности применения, дозирования и побочные эффекты!
Парацетамол (Эффералган, Панадол и др.) разрешен к применению у детей с 3 месяцев, он имеет ряд противопоказаний: повышенная чувствительность, тяжелые нарушения функции почек и печени. Следует принимать наименьшую эффективную дозу, у детей доза рассчитывается на килограмм веса, поэтому применение только по назначению врача! Обязательны интервал между приемами не менее 4 часов! Выдерживание интервала очень важно, т.к. высока вероятность побочных эффектов! Продолжительность не более 3 дней.
Парацетамол нельзя применять одновременно с другими парацетамол-содержащими препаратами, так как он имеет ряд побочных эффектов основным из которых является нарушение функции печени (гепатотоксичность).
19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом. По данным организации, врачи, лечащие пациентов COVID-19, не сообщают о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов.
Ибупрофен (Нурофен, Долгит, Ибуфен, МИГ и др.) также разрешен к применению с 3 месяцев, у него есть противопоказания: эрозивно-язвенные заболевания ЖКТ в фазе обострения, «аспириновая» бронхиальная астма и др. По сравнению с парацетамолом более длительный эффект, назначается 2-3 раза в сутки.
В РФ зарегистрированы комбинированные препараты парацетамола и ибупрофена (Ибуклин, Некст).
В качестве жаропонижающих препаратов можно использовать другие нестероидные НПВП, чаще всего это диклофенак (Вольтарен, Ортафен и др., в том числе и в свечах), индометацин, кетопрофен (ОКИ, Кетонал, Артрозилен и др), мелоксикам (Мовалис, Артрозан, Амелотекс, Моовасин и др, нимесулид (Нимесил, Найз, Нимулид, Немулекс и др.)
Все препараты из группы НПВП имеют противопоказания, при их применении могут возникнуть побочные эффекты, чаще всего это поражение желудочно-кишечного тракта.
Необходимо помнить, что перед применением этих препаратов необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, четко соблюдать режим дозирования: максимально низкие эффективные дозы и короткий курс!
Александр
Интересно ?!
фармацевт с аптеки у дома
Синтия