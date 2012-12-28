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Общество
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сегодня, 17:42
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Госавтоинспекция просит не ехать в сторону Тамбова или Орла через Сокол
Из-за недельного ремонта дороги рекомендуется объезд через другие примыкания к трассе Р-119.
«В течении недели на транспортной развязке, пересекающей улицу Баумана, будет производиться замена покрытия проезжей части дороги. На путепроводе частично ограничат движение. Съезды будут ремонтировать с полным закрытием движения на период укладки асфальта. Чтобы выехать в сторону Тамбова, необходимо воспользоваться дорогой «Новая Жизнь – примыкание к трассе Орел-Тамбов». Если едете в сторону Орла, используйте для объезда Лебедянское шоссе», — сообщают в Госавтоинспекции.
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