Госавтоинспекция просит не ехать в сторону Тамбова или Орла через Сокол

Из-за недельного ремонта дороги рекомендуется объезд через другие примыкания к трассе Р-119.



Как сообщили в Госавтоинспекции, с 24 по 31 мая на федеральной дороге «Орел-Тамбов» планируются дорожные работы.«В течении недели на транспортной развязке, пересекающей улицу Баумана, будет производиться замена покрытия проезжей части дороги. На путепроводе частично ограничат движение. Съезды будут ремонтировать с полным закрытием движения на период укладки асфальта. Чтобы выехать в сторону Тамбова, необходимо воспользоваться дорогой «Новая Жизнь – примыкание к трассе Орел-Тамбов». Если едете в сторону Орла, используйте для объезда Лебедянское шоссе», — сообщают в Госавтоинспекции.