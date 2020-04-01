Общество

19 минут назад

В нескольких домах города отключат холодную воду

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#водоснабжение
В нескольких домах города отключат холодную воду

Энергетики будут устранять утечки на водопроводах.


Сегодня с 10:00 до 20:00 воду отключат в домах № 87 по улице Московской, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, № 1 в переулке Кувшинова – аварийные бригады ЛГЭК будут устранить утечку на водоводе по улице Московской, 87.

С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат жителям домов №№ 1, 3, 5, 9, 9а, 11, 13, 13а по улице Водопьянова, №№ 3, 5, 7, 7/1 по улице Меркулова, №№ 106, 108, 110/1 по проспекту Победы и № 4 по Сиреневому проезду – здесь проведут ремонт для устранения утечки на водоводе по улице Водопьянова, 13.  

С 10:00 до 20:00 холодной воды также не будет в домах №№ 117, 117д строение 1, 117ж, 121б, 127а, 128, 129, вл. 129/2, 129/3, 129/4, 130, 130а, 130б, 130в, 131, 133а, 133б, 132, 132а, СИЗО, ИК-2, ИК-6 по улице Ковалева. Устранять утечку на водоводе будут по улице Ковалева, 126а. 

Подвоз воды будет организован по заявкам жителей.

После окончания работ возможно повышение мутности питьевой воды. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175 (стационарный) и 236-175 (стационарный и мобильный).


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#водоснабжение

Комментарии (1)

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Шимка

6 минут назад
О! Вот это правильно! Дождались карантина и начали устранять утечки. А то, что люди за водой толпой придут, без масок, это нормально...
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