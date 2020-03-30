10 правил выхода на улицу во время всеобщей самоизоляции

Во время самоизоляции приходится покидать квартиру, чтобы выгулять питомца, вынести мусор или дойти до магазина за продуктами. Как минимизировать риск заражения на улице?

1. Выходя в подъезд, старайтесь дотрагиваться до любых поверхностей тыльной стороной ладони – до кнопок лифта или домофона. Двери лучше открывать локтем, или бедром, которые защищены одеждой. За ручку двери можно браться в перчатках или через салфетку.

2. Если на улице встретились с знакомыми, избегайте рукопожатий и объятий. Улыбка, кивок, подмигивание – и ничего больше.

3 В магазине или автобусе используйте маску – она должна плотно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставлять зазоров.

4. Набирая продукты со стеллажей, не перебирайте упаковки, старайтесь прикасаться лишь к тем, которые положите в свою корзину, минимизируйте физический контакт с упаковками.

5. Если в магазине находятся другие покупатели, соблюдайте дистанцию от 1 до 2 метров – как у стеллажей и прилавков, так и в очереди на кассе.

6 Большинство магазинов организуют уголки с антисептическими средствами и дезинфицирующими салфетками – используйте их и во время похода по магазину, и после выхода.

7. Берите в магазин свои пакеты, чтобы не прикасаться к предметам на кассе. По возможности используйте бесконтактный способ оплаты (банковской картой или через мобильную систему оплаты).

8. Откажитесь от привычки пожевать вкусняшку на улице – донесите пирожки, булочку или мороженое до дома в упаковке.

9. Мойте руки с мылом не менее 10-20 секунд каждый раз, когда возвращаетесь домой из любого места, где были другие люди. Правильным будет умыть также лицо и шею. Или используйте дезинфицирующее средство для рук.

10. Не ходите в уличной одежде по дому, вернувшись домой, сразу смените ее на домашнюю.









И еще несколько правил безопасного поведения во время карантина, которые нужно соблюдать не только во время похода в магазин или на прогулку с собакой.

Если вы не в маске, то при кашле и чихании используйте салфетку или одноразовый бумажный платок.

Не трогайте лицо руками, если хотите вытереть глаза или нос, используйте салфетку – вирус быстрее всего попадает в организм через слизистые.

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

Эпидемия, охватившая сегодня весь мир, породила советы о способах защиты, которые по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения могут оказаться не только бесполезными, но даже принести вред. Они предостерегли от самых распространенных мифов.

Так, в ВОЗ предостерегли от дезинфицирования тела ультрафиолетовой лампой: в больницах их используют только в пустых помещениях, сами кабинеты на время обработки закрывают для доступа людей. При стерилизации рук или других участков тела можно получить раздражение кожи.

Еще один совет, который может привести к проблемам со здоровьем – обтираться этанолом или хлорной известью для дезинфекции, или же ставить себе компрессы со спиртом и хлором. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости). Их следует использовать только для обработки поверхностей и строго по инструкции.

«Народные эксперты» также предлагают использовать для защиты от вируса чеснок или настой кипяченой воды и чеснока. Чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами, отмечают эксперты ВОЗ. Тем не менее, они не выявили никаких подтверждений эффективности чеснока как средства профилактики.