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Статистика аварийности: за три дня семь раненых, один погибший

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#авария #ДТП
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Статистика аварийности: за три дня семь раненых, один погибший

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек, один погиб.  

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 марта в Липецке на улице Катукова 23-летний водитель мотоцикла «Хонда» наехал на бордюр и мотоцикл опрокинулся. Водителя госпитализировали с травмами.

В Липецке на дороге Липецк-Грязи 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21061» допустил столкновение с автомобилем «Опель-Астра» под управлением 25-летнего водителя. После столкновения «ВАЗ-21061» врезался в световую опору.

В ДТП пострадали водитель автомобиля  «ВАЗа» и его 27-летний пассажир, оба госпитализированы.

28 марта в Ельце на перекрестке  улиц Ярославского и Ленина столкнулись «Шевроле –Ланос» и «Лада-111730». В ДТП пострадали водитель 41-летний водитель «Лады» и его 47-летняя пассажирка, они направлены на амбулаторное лечение.

28 марта в Липецке на трассе  Орел-Тамбов 38-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ».  Водитель «Дэу» умер на месте аварии

За прошедшие трое суток сотрудники Госавтоинспекции выявили  на дорогах Липецкой области 1732 нарушения ПДД. К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 32 водителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1239 случаев превышения скорости.   

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#авария #ДТП
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