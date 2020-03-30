Статистика аварийности: за три дня семь раненых, один погибший

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек, один погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 марта в Липецке на улице Катукова 23-летний водитель мотоцикла «Хонда» наехал на бордюр и мотоцикл опрокинулся. Водителя госпитализировали с травмами.

В Липецке на дороге Липецк-Грязи 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21061» допустил столкновение с автомобилем «Опель-Астра» под управлением 25-летнего водителя. После столкновения «ВАЗ-21061» врезался в световую опору.



В ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗа» и его 27-летний пассажир, оба госпитализированы.

28 марта в Ельце на перекрестке улиц Ярославского и Ленина столкнулись «Шевроле –Ланос» и «Лада-111730». В ДТП пострадали водитель 41-летний водитель «Лады» и его 47-летняя пассажирка, они направлены на амбулаторное лечение.

28 марта в Липецке на трассе Орел-Тамбов 38-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ». Водитель «Дэу» умер на месте аварии .

За прошедшие трое суток сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Липецкой области 1732 нарушения ПДД. К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 32 водителя. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1239 случаев превышения скорости.