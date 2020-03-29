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Скончался писатель Юрий Бондарев
Писатель-фронтовик Юрий Бондарев, отказавшийся принимать награду из рук Ельцина, умер в Москве в возрасте 96 лет. Об уходе писателя сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Валентину Бондареву.
Две недели назад, 15 марта Бондарев отметил 96-летие.
Писатель родился в Орске. В 1942 году ушел на фронт. В звании сержанта воевал под Сталинградом, командовал минометным расчетом, принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу».
В 1946 году поступил в Литературный институт им. Горького, постигал тонкости письма под руководством Константина Паустовского. Известность ему принесли произведения о войне и послевоенной эпохе: повесть «Батальоны просят огня», романы «Тишина» и «Двое». В 1970 году вышел роман «Горячий снег», посвященный Сталинградской битве.
По произведениям писателя были сняты знаменитые художественные фильмы.
В 1994 году Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду от тогдашнего президента. Он отправил телеграмму Борису Ельцину, написав, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».
В последнем интервью Бондарев сказал, что очень ждёт 75-летие Великой Победы. Он привык встречать 9 мая со смешанным чувством радости и грусти.
«Но главный аккорд, который слышит вся планета: "Мы победили!"» — сказал писатель.
Он также отметил, что видит попытки перечеркнуть уроки войны и разорвать связь поколений, сообщает news.rambler.ru