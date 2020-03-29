Скончался писатель Юрий Бондарев

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев, отказавшийся принимать награду из рук Ельцина, умер в Москве в возрасте 96 лет. Об уходе писателя сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Валентину Бондареву.



Две недели назад, 15 марта Бондарев отметил 96-летие.



Писатель родился в Орске. В 1942 году ушел на фронт. В звании сержанта воевал под Сталинградом, командовал минометным расчетом, принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу».



В 1946 году поступил в Литературный институт им. Горького, постигал тонкости письма под руководством Константина Паустовского. Известность ему принесли произведения о войне и послевоенной эпохе: повесть «Батальоны просят огня», романы «Тишина» и «Двое». В 1970 году вышел роман «Горячий снег», посвященный Сталинградской битве.

По произведениям писателя были сняты знаменитые художественные фильмы.



В 1994 году Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду от тогдашнего президента. Он отправил телеграмму Борису Ельцину, написав, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».



В последнем интервью Бондарев сказал, что очень ждёт 75-летие Великой Победы. Он привык встречать 9 мая со смешанным чувством радости и грусти.



«Но главный аккорд, который слышит вся планета: "Мы победили!"» — сказал писатель.



Он также отметил, что видит попытки перечеркнуть уроки войны и разорвать связь поколений, сообщает

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сказала она.Две недели назад, 15 марта Бондарев отметил 96-летие.Писатель родился в Орске. В 1942 году ушел на фронт. В звании сержанта воевал под Сталинградом, командовал минометным расчетом, принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу».В 1946 году поступил в Литературный институт им. Горького, постигал тонкости письма под руководством Константина Паустовского. Известность ему принесли произведения о войне и послевоенной эпохе: повесть «Батальоны просят огня», романы «Тишина» и «Двое». В 1970 году вышел роман «Горячий снег», посвященный Сталинградской битве.По произведениям писателя были сняты знаменитые художественные фильмы.В 1994 году Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду от тогдашнего президента. Он отправил телеграмму Борису Ельцину, написав, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».В последнем интервью Бондарев сказал, что очень ждёт 75-летие Великой Победы. Он привык встречать 9 мая со смешанным чувством радости и грусти.«Но главный аккорд, который слышит вся планета: "Мы победили!"» — сказал писатель.Он также отметил, что видит попытки перечеркнуть уроки войны и разорвать связь поколений, сообщает news.rambler.ru