За сутки 241 раз пожарных поднимали по тревоге

Огонь за день прошел по 24 гектарам сухой травы и спалил 20 тонн сена и соломы в Липецкой области.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали 146 раз на тушение сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Огонь прошел площадь более 24 гектаров. Так же 27 выездов на тушение мусора. А в Тербунском районе в деревне Киреевка сгорело 10 тонн сена и 10 тонн соломы. Всего за сутки по области совершено 241 выездов, из них 188 на пожар, .



- Основная причина пожаров человеческий фактор, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - На особом внимании несанкционированные палы сухой растительности. Так же Главное управление призывает родителей произвести разъяснительные беседы с детьми в отношении правил пожарной безопасности в быту.

