Происшествия

сегодня, 12:56

За сутки 241 раз пожарных поднимали по тревоге

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#мчс #пожар
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За сутки 241 раз пожарных поднимали по тревоге

Огонь за день прошел по 24 гектарам сухой травы и спалил 20 тонн сена и соломы в Липецкой области.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали 146 раз на тушение сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь прошел площадь более 24 гектаров. Так же 27 выездов на тушение мусора. А в Тербунском районе в деревне Киреевка сгорело 10 тонн сена и 10 тонн соломы. Всего за сутки по области совершено 241 выездов, из них 188 на пожар, . 

- Основная причина пожаров человеческий фактор, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - На особом внимании несанкционированные палы сухой растительности. Так же Главное управление призывает родителей произвести разъяснительные беседы с детьми в отношении правил пожарной безопасности в быту.
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#мчс #пожар
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Комментарии (4)

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MH17

15 минут назад
Причина пожаров - безвластие на местах и сокращение пожарных.
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Горелый

16 минут назад
И, как всегда, из-за неосторожного обращения с огнём! Это понятно и так, без всякой там экспертизы!!!
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весёлый

20 минут назад
В СМИ надо оповещать почаще,что над лесами и над полями кружат квадракоптёры и хорошо снимают любителей отдохнуть, и смачно посмактовать шашлычёк ,но где и не летают,через спутник можно увидеть бросившего окурок в лесу и тревожных звонков будет пореже!
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Викусик

сегодня, 13:24
Самые горячие девочки здесь >>> bestee.site/vika
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