сегодня, 09:44
Липчан просят не ходить в парки
В городах региона временно приостановили работу учреждений культуры.
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Впервые в истории мы можем спасти мир, просто находясь дома. Каждый день я настоятельно прошу не посещать городские парки и избегать большого скопления людей. ⠀ Но некоторые несознательные граждане продолжают игнорировать любые рекомендации и предписания. Вчера, например, непреодолимое желание отдельной группы лиц посетить парк не остановили ни предупреждения, ни ограждения. ⠀ Сегодня мы с коллегами выпустили постановление, запрещающее посещение городских парков и скверов. С завтрашнего дня на данных участках начнут дежурить уполномоченные сотрудники полиции. ⠀ Несоблюдение правил будет пресекаться административными мерами.
Напомним, с сегодняшнего дня до особо распоряжения на территории региона приостановлена работа учреждений культуры, запрещены массовые мероприятия. Вчера в администрации области определили список предприятий, подпавших под ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.
Тебе то хорошо рассуждать,
Женя Чичваркина
Animal planet
Будешь там,
Animal planet
Вадим
И пейсон такой:
Ага))),
Слон
Под утро ментята спят,