Общество

сегодня, 09:44

Липчан просят не ходить в парки

46 1208
#коронавирус #парк #сидимдома
Липчан просят не ходить в парки

В городах региона временно приостановили работу учреждений культуры.

Главы администраций Липецка и Ельца Евгения Уваркина и Евгений Боровских обратились к липчанам: мэры просят воздержаться от прогулок в парках с 28 марта по 5 апреля. Об этом они попросили через социальные сети.

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Впервые в истории мы можем спасти мир, просто находясь дома. Каждый день я настоятельно прошу не посещать городские парки и избегать большого скопления людей. ⠀ Но некоторые несознательные граждане продолжают игнорировать любые рекомендации и предписания. Вчера, например, непреодолимое желание отдельной группы лиц посетить парк не остановили ни предупреждения, ни ограждения. ⠀ Сегодня мы с коллегами выпустили постановление, запрещающее посещение городских парков и скверов. С завтрашнего дня на данных участках начнут дежурить уполномоченные сотрудники полиции. ⠀ Несоблюдение правил будет пресекаться административными мерами.

Публикация от Евгений Боровских (@evgeny_borovskih)



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Напомним, с сегодняшнего дня до особо распоряжения на территории региона приостановлена работа учреждений культуры, запрещены массовые мероприятия. Вчера в администрации области определили список предприятий, подпавших под ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.
46 1208
#коронавирус #парк #сидимдома

Комментарии (47)

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Тебе то хорошо рассуждать,

36 секунд назад
Animal planet, у тебя пес есть,есть с кем пошалить
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Женя Чичваркина

1 минуту назад
Уважаемые липчане и гости жемчужины!Убедительно прошу никогда,никогда не посещать Нижний парк,а в будущем и парк Победы.
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Animal planet

2 минуты назад
Сенсей,тебя любителя голубого цвета и копрофила,попросили дома сидеть,обойдется твоя задница без приключений неделю,а если уж не в терпеж,возьми скалку и самотыкайся в самоизоляции.
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Будешь там,

6 минут назад
Вадим, добей к едрене-фене базу гомиков-серферов московитских))),тащи все,что плохо лежит)))
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Animal planet

8 минут назад
Сенсей,да знаем мы куда ты покатаешься,по всем известному адресу,кретин заднеприводной..А людей на улице меньше стало.
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Вадим

10 минут назад
Поеду тогда на рыбалку в Грязновку Лебедянского района.
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И пейсон такой:

14 минут назад
Перри Мейсон, "Аааа,за что ,братцы?" А нквд улыбнулись бы в ответ и добили)))
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Ага))),

17 минут назад
Гость, а еще как вна Украине и во Франции))),но я бы предпочел, как в ЮСЕ).Не наводи панику,не фейкуй.)))куй,куй)))
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Слон

20 минут назад
Иван, угу. Потом тех кто из Грязей или с Новолипецке. Да хрен там мелочится то??? Сейчас, пока жена на балконе, крикну ей что я на карантин суверинетет объявил. Пускай там остаётся
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Под утро ментята спят,

29 минут назад
Как так?, бегай на здоровье.Да и не догонят они тебя
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