Полицейские догнали очередного ночного гонщика

Водитель «Лады Приоры» пытался скрыться от экипажей ДПС после просьбы остановиться.

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Этой ночью в Липецке водитель «Лады Приоры» не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. Водитель возил за собой четыре патрульных автомобиля по улицам 15-й микрорайон, Водопьянова, где устроил заезд по полосе встречного движения. На улице Доватора погоня завершилась.



- Инспекторы ДПС задержали нарушителя и составили три протокола об административных нарушениях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Кроме неподчинения законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП), он отказался проходить медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 12.26 КоАП) и игнорировал дорожные знаки и разметку во время погони (часть 3 статьи 12.16 КоАП).