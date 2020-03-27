Происшествия

сегодня, 15:43

Полицейские догнали очередного ночного гонщика

6 872
#ДПС #погоня
1
Полицейские догнали очередного ночного гонщика

Водитель «Лады Приоры» пытался скрыться от экипажей ДПС после просьбы остановиться.

Загрузка плеера
Этой ночью в Липецке водитель «Лады Приоры» не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. Водитель возил за собой четыре патрульных автомобиля по улицам 15-й микрорайон, Водопьянова, где устроил заезд по полосе встречного движения. На улице Доватора погоня завершилась.

- Инспекторы ДПС задержали нарушителя и составили три протокола об административных нарушениях, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Кроме неподчинения законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП), он отказался проходить медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 12.26 КоАП) и игнорировал дорожные знаки и разметку во время погони (часть 3 статьи 12.16 КоАП).
6 872
#ДПС #погоня
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Стаханова 2

5 минут назад
У полиментов как полЮции так бензин хоть потратить
ответить

Серёга

16 минут назад
Чё вы бегайте за ним, стрелять таких надо
ответить

Миротворец

20 минут назад
Украл выпил в тюрьму , романтика !
ответить

....

43 минуты назад
надо было не протоколы составлять, а поймать и отпетушить на видео. А потом выложить видео вместо этой погони. Как к бабушке бы сводили гонщика.
ответить

Молодцы,

46 минут назад
Петушить и драть этих быдланов!
ответить

Дядя Ахмед

47 минут назад
Приора жи есть
ответить

Еще в рубрике

Во время тушения пожара на помощь усманским огнеборцам пришла дружина из колонии №7
3
Во время тушения пожара на помощь усманским огнеборцам пришла дружина из колонии №7

сегодня, 13:26

Происшествия
В Липецкой области появился очередной фейк про коронавирус
#фейк #коронавирус
5
В Липецкой области появился очередной фейк про коронавирус

сегодня, 09:19

Происшествия
Нарушителя на белой иномарке вычислили за два часа
#нарушение ПДД
45
Нарушителя на белой иномарке вычислили за два часа

вчера, 17:39

Происшествия
Заведено уголовное дело по факту кражи в серфинг-центре
#серфинг #кража
39
Заведено уголовное дело по факту кражи в серфинг-центре

вчера, 17:23

Происшествия
8-летний мальчик, запертый родителями в квартире, пытался выйти к друзьям с помощью спасателей
#спасатели #коронавирус
11
8-летний мальчик, запертый родителями в квартире, пытался выйти к друзьям с помощью спасателей

вчера, 16:36

Происшествия
В особой экономической зоне «Данков» тушат серьезный пожар
#пожар
4
В особой экономической зоне «Данков» тушат серьезный пожар

вчера, 15:57

Происшествия