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сегодня, 12:01
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100 тысяч рублей для беременной школьницы

Такие выплаты введены в Воронежской и Орловской областях. В Липецкой области подобную выплату пока вводить не планируют.

С начала этого года в Липецкой области забеременели три школьницы в возрасте до 16 лет. В прошлом году было 35 таких беременных, в позапрошлом — 36. Намерены ли в нашей области пойти по пути регионов, в которых в этом году введены единовременные выплаты для забеременевших девочек-подростков?

В областном Совете GOROD48 сообщили, что подобных инициатив у ним не поступало. В региональном министерстве социальной политики сказали, что пока не обсуждают введение такой социальной меры поддержки.

В Липецкой области с 2019 года помимо федеральных мер поддержки молодых мам и многодетных семей действует региональная выплата для стимулирования рождаемости женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Мать такого возраста получает за рождение первенца 85 000 рублей. Стимул ли это, если, согласно Росстату, средний возраст матери при рождении ребенка в Липецкой области составляет 28,7 года? Поэтому снижать возраст матери ниже 18 лет для стимулирования рождаемости в региональном министерстве социальной политики пока не спешат.

В то же время в соседних Воронежской и Орловской областях введены единовременная выплата для беременных школьниц в размере 100 тысяч рублей, в Брянской — в размере 150 тысяч. В этих регионах считают, что такие выплаты не будут стимулировать раннюю беременность, но помогут молодым семьям в сложной ситуации. Выплаты в этих регионах будут начисляться после 12 недель беременности при условии постановки на учет в медицинских организациях. Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил в своем телеграм-канале, что его указ основан на приказе Минтруда от 11 февраля 2025 года № 57. «Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму», — написал губернатор.
беременность
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
Пророк
4 минуты назад
Необходимо девушкам разрешить употребление алкоголя с 15 лет. Дело пойдёт быстрее.
Ответить
Ссёлки
7 минут назад
Теперь возле поликлиники на ступеньках в открытую будут заниматься пополнением солдат.
Ответить
Кузя
11 минут назад
Интересуюсь я однако ж, будут ли внесены изменения в ст 134 УК РФ?
Ответить
Zпасибо
16 минут назад
А при обращении за выплатой папе малыша выписывают бесплатную путевку на урановые рудники?
Ответить
Это
8 минут назад
За что?
Ответить
Неудели
17 минут назад
Все таки в Липецке трезвомыслящие. Ура.
Ответить
Не зря
18 минут назад
Нет слов.
Ответить
каско
23 минуты назад
вообще содержать надо за счет школ, родил ученик минус премии у учителей.
Ответить
Да да
16 минут назад
Именно так, а то в школе случка происходит, что там детям выдалбливают. Родила, * на сухой поек.
Ответить
новость
11 минут назад
Именно так, а то в школе случка происходит, что там детям выдалбливают. Родила, * на сухой поек. В школах Липецка поднимать триколор и петь гимн будут по понедельникам.
Ответить
Гость
44 минуты назад
А что так мало?
Ответить
Нина
50 минут назад
Ахахаха) Это не так работает)
Ответить
Ольга
50 минут назад
А почему так мало? У них даже декретных нет по факту.
Ответить
Да да
14 минут назад
Декретные за счёт зарплаты учителей и директора. Тогда может мозги вправятся
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Пенсионеры
7 минут назад
Декретные за счёт зарплаты учителей и директора. Тогда может мозги вправятся А родители где? На каждого ученика учителя не приставишь.
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