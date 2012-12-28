100 тысяч рублей для беременной школьницы

Такие выплаты введены в Воронежской и Орловской областях. В Липецкой области подобную выплату пока вводить не планируют.

С начала этого года в Липецкой области забеременели три школьницы в возрасте до 16 лет. В прошлом году было 35 таких беременных, в позапрошлом — 36. Намерены ли в нашей области пойти по пути регионов, в которых в этом году введены единовременные выплаты для забеременевших девочек-подростков?В областном Совете GOROD48 сообщили, что подобных инициатив у ним не поступало. В региональном министерстве социальной политики сказали, что пока не обсуждают введение такой социальной меры поддержки.В Липецкой области с 2019 года помимо федеральных мер поддержки молодых мам и многодетных семей действует региональная выплата для стимулирования рождаемости женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Мать такого возраста получает за рождение первенца 85 000 рублей. Стимул ли это, если, согласно Росстату, средний возраст матери при рождении ребенка в Липецкой области составляет 28,7 года? Поэтому снижать возраст матери ниже 18 лет для стимулирования рождаемости в региональном министерстве социальной политики пока не спешат.В то же время в соседних Воронежской и Орловской областях введены единовременная выплата для беременных школьниц в размере 100 тысяч рублей, в Брянской — в размере 150 тысяч. В этих регионах считают, что такие выплаты не будут стимулировать раннюю беременность, но помогут молодым семьям в сложной ситуации. Выплаты в этих регионах будут начисляться после 12 недель беременности при условии постановки на учет в медицинских организациях. Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил в своем телеграм-канале, что его указ основан на приказе Минтруда от 11 февраля 2025 года № 57. «Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму», — написал губернатор.