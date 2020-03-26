Общество

39 минут назад

Рейсы «Липецк-Москва» отменены

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#аэропорт #рейсы
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Рейсы «Липецк-Москва» отменены

По обратному маршруту часть перелетов тоже снята.

Аэропорт «Липецк» объявил об отмене рейсов на Москву и обратно. Сообщается об отмене утренних рейсов между городами 26, 27 и 29 марта, которые выполняет авиакомпания «Сибирь». Также отменены вечерние перелеты Москва-Липецк и обратно 30 и 31 марта.

- Рейсы отменены из-за низкого пассажиропотока на маршруте, - уточнили в справочной службе липецкого аэропорта. - Пассажиры, чьи рейсы отменены, смогут вернуть или обменять билеты там, где они приобретались. В целом, практические ежедневное авиасообщение с Москвой у нас сохраняется, только теперь нет такого широкого выбора — лететь утром или вечером - придется подстраиваться. 

В течение апреля авиакомпания «Сибирь» значительно сократит полетную программу, связывающую Липецк со столицей. Со 2 по 26 апреля отменены утренние рейсы по четвергам, пятницам и воскресеньям, с 4 по 14 апреля — вечерние рейсы по понедельникам, вторникам и субботам.

В расписание перелетов между Липецком и Санкт-Петербургом пока корректив не вносилось: рейсы по вторникам, четвергам и воскресеньям. А в июне по средам начнется авиасообщение с Симферополем.
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#аэропорт #рейсы
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Комментарии (2)

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баба Нюра

14 минут назад
не нужон нам ваш рейс на енту Москву ! Там гомосексу-ализм один ! Лутшая я Воовика Путина по телевизеру посмотрю ! !
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Еллы Палы

24 минуты назад
сотрудники аэропорта пойдут балдеть с сохранением некислой зарплаты, а менту так вообще в кайф, ни хера не делать за деньги, воистину-кому война, а кому мать родна
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