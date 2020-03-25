Липчане два года переплачивали за коммунальные услуги

Проверка государственной жилищно инспекции установила, что управляющая компания необоснованно применила повышенный тариф на ОДН по электричеству. УК с этим выводом не согласилась.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест управляющей компании «Регион 48» на предписание государственной жилищной инспекции. В УК не согласились делать перерасчет в пользу жильцов многоэтажки.



Причиной для спора в суде стали итоги проверки обоснованности начислений платежей за ОДН по электричеству. В ГЖИ весной 2019 года обратились жильцы дома №1 по улице Теперика в Липецке. Они попросили специалистов проверить, правильно ли УК выставляет им счета. В ходе проверки было установлено, что жильцы дома должны были платить за ОДН по электричеству по тарифу 1,65 кВт/ч за квадратный метр в месяц, но в платежках был применен повышенный тариф — 3,18 кВт/ч. УК выдали предписание провести перерасчет платежей за 2017-2019 годы. В коммунальной компании с этим не согласились и решили оспорить выводы проверки в суде.



- Собранными по делу доказательствами, подтверждается то обстоятельство, что у УК «Регион 48» имелась обязанность производить начисление платы за электроэнергию, потребляемую в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме № 1 по улице Теперика за период с июня 2017 года май 2019 года в соответствии с нормативом потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в размере 1,65 кВт/ч в месяц на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. Общество свои обязанности надлежащим образом не исполнило и доказательств, - к такому выводу пришли в суде.



Предписание оставлено в силе.