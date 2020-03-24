В России

33 минуты назад

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

Для профилактики коронавируса банкноты нужны выдерживать несколько дней

Банк России попросил банки "по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции". Ради профилактики коронавируса ЦБ посоветовал выдерживать банкноты 3-4 дня перед выдачей их клиентам или загрузкой в банкоматы.

Регулятор напомнил, что в банкоматах с рециркуляцией банкноты участвуют в замкнутом цикле обращения, и могут передаваться от клиента к клиенту без обработки и "очистки" в банке. Поэтому рекомендовано отключить рециркуляцию в этих банкоматах и оставить их работать как традиционные, сохранив возможность выдачи или приема купюр.
Подчеркивается, что этот пункт не касается банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных, - а таких порядка 75 процентов.

Этот совет содержится в рекомендациях, которые ЦБ адресовал банкам в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает Интерфакс.

На банкнотах, по данным ВОЗ, вирус может сохраняться до трех-четырех дней, в связи с этим регулятор по собственным стандартам выдерживает купюры до двух недель и выдает их банкам "чистыми".
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