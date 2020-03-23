Липецкая область продолжает гасить свой госдолг

Совокупная долговая нагрузка на Липецкую область на 1 марта составила 12 миллиардов 024,98 миллионов рублей, за месяц она снизилась на 52,4 миллиона рублей. При этом долг муниципалитетов составил 2 миллиарда 923 миллиона рублей и сократился на 23,8 миллионов рублей, следует из данных Минфина РФ.

Основная доля госдолга Липецкой области пришлась на бюджетные кредиты бюджетной системы РФ (6 миллиардов 133 миллиона рублей) и ценные бумаги (5 миллиардов 800 миллионов рублей). Еще 92,3 миллиона рублей – это государственные гарантии. А вот коммерческих кредитов в структуре госдолга Липецкой области не было. За месяц Липецкая область сохранила объем ценных бумаг и бюджетных кредитов, а вот государственных гарантий погасила 52,4 миллиона.



В объеме муниципального долга основную часть составили коммерческие кредиты: 2 миллиарда 338,5 миллионов рублей. Бюджетных кредитов муниципалитеты использовали 477,5 миллионов рублей и почти 107 миллионов муниципальных гарантий. За месяц муниципалитеты сократили бюджетные кредиты на 8,3 миллиона рублей и муниципальные гарантии на 15,5 миллионов. А вот задолженность по коммерческим кредитам осталась такой же.



Среди 18-ти территорий Центрального Федерального округа у Липецкой области долговая нагрузка - одна из самых низких уже больше двух лет. Еще ниже госдолг был у Владимирской (3,89 миллиардов), Брянской (6,95 миллиардов), Курской (9,23 миллиарда) и Ивановской (11,75 миллиардов рублей) областей. Наибольший госдолг оказался у Московской области – 167,98 миллиардов. Московская область оказалась самой закредитованной и в целом по стране

