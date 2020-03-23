Экономика

59 минут назад

Липецкая область продолжает гасить свой госдолг

4 630
#госдолг
Липецкая область продолжает гасить свой госдолг

Совокупная долговая нагрузка на Липецкую область на 1 марта составила 12 миллиардов 024,98 миллионов рублей, за месяц она снизилась на 52,4 миллиона рублей. При этом долг муниципалитетов составил 2 миллиарда 923 миллиона рублей и сократился на 23,8 миллионов рублей, следует из данных Минфина РФ. 

Основная доля госдолга Липецкой области пришлась на бюджетные кредиты бюджетной системы РФ (6 миллиардов 133 миллиона рублей) и ценные бумаги (5 миллиардов 800 миллионов рублей). Еще 92,3 миллиона рублей – это государственные гарантии. А вот коммерческих кредитов в структуре госдолга Липецкой области не было. За месяц Липецкая область сохранила объем ценных бумаг и бюджетных кредитов, а вот государственных гарантий погасила 52,4 миллиона.  

В объеме муниципального долга основную часть составили коммерческие кредиты: 2 миллиарда 338,5 миллионов рублей. Бюджетных кредитов муниципалитеты использовали 477,5 миллионов рублей и почти 107 миллионов муниципальных гарантий. За месяц муниципалитеты сократили бюджетные кредиты на 8,3 миллиона рублей и муниципальные гарантии на 15,5 миллионов. А вот задолженность по коммерческим кредитам осталась такой же.  

Среди 18-ти территорий Центрального Федерального округа у Липецкой области долговая нагрузка - одна из самых низких уже больше двух лет. Еще ниже госдолг был у Владимирской (3,89 миллиардов), Брянской (6,95 миллиардов), Курской (9,23 миллиарда) и Ивановской (11,75 миллиардов рублей) областей. Наибольший госдолг оказался у Московской области – 167,98 миллиардов. Московская область оказалась самой закредитованной и в целом по стране 
4 630
#госдолг

Комментарии (4)

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Песков

46 секунд назад
Напомнил" что все страны находятся в одной лодке".Ну а Россия в этой лодке видимо в качестве консервов.
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Смешно

4 минуты назад
И жизни не хватит, чтобы расплатиться!!!
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Ч

11 минут назад
Чтобы не гасить , надо жить без долгов .
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Ночей не сплю !

15 минут назад
Думаю!, как скорее долг вернуть!, Пусть Артамонов думает у него башка лысая!.
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