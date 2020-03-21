Заражённая коронавирусом главный инфекционист Ставрополья скрыла поездку в Испанию

Главный инфекционист Ставрополья скрыла свою поездку в Испанию и после возвращения в течение нескольких дней контактировала с сотнями людей. Она оказалась заражена — теперь МВД инициирует возбуждение в отношении неё уголовного дела. Об этом сообщает Baza.

“В начале марта Ирина Санникова ездила в Испанию, на родину она вернулась 9-го числа. Поездку от начальства Ирина решила скрыть и, что более важно, самое главное в жизни любого путешественника в 2020 году — карантин — она не соблюдала. Санникова провела несколько лекций, ходила на совещания и даже успела поучаствовать в научной конференции. За семь дней она контактировала с сотнями людей”, – говорится в сообщении. В основном заражённая коронавирусом Санникова проводила лекции и совещания, посвященные борьбе с коронавирусом, пишет www.osnmedia.ru.

17 марта Санникову госпитализировали. Первый экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, после этого несколько десятков коллег и учеников Санниковой изолировали. Заражённая до сих пор остаётся в больнице.

По данным, которыми располагает Baza, полиция начала проверку по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Губернатор региона Владимир Владимиров подтвердил, что заболевшая женщина является врачом, хотя и не назвал её имени, и призвал всех “не поддаваться эмоциям”.

“Ситуация и правда непростая, и сейчас очень важно сохранять здравый смысл. Пойдем по пунктам. Женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь. А мы ждем подтверждения или неподтверждения диагноза из новосибирской лаборатории. Роспотребнадзор и наш Минздрав проверяют состояние здоровья всех контактировавших с пациенткой лиц, берут их на контроль и проводят профилактику”, – заявил он на своей странице в Инстаграм.

РЕАКЦИЯ: “ИНФЕКЦИОНИСТКА-ТЕРРОРИСТКА”

Несмотря на то, что официальных подтверждений личности заболевшей на Ставрополье женщины-врача до сих пор нет, коллеги Санниковой, студенты, местные журналисты подтверждают, что разносчиком инфекции стала именно она. Пользователи соцсетей жестко высказываются об игнорировании ею карантина.

Источник: телеграмм-канал Марины Ахмедовой

“Я надеюсь, она выздоровеет. А потом сядет. И не на год, а лет на пять. Без права восстановления в должности врача”, – такое сообщение размещено в телегам-канале журналиста Марины Ахмедовой.

Десятки гневных комментариев размещают жители региона на странице губернатора в инстаграм: Санникову называют “инфекционисткой-террористкой” и задаются риторическими вопросами, как специалист с 28-летним стажем могла так безответственно поступить.

“Но она же врач… И она так же подписала клятву… И она нарушила её”, – пишет olgavoloshina2801.

“Для таких случаев должна быть статья – преступная халатность”, – elenasurtseva.