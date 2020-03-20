Двое липчан заявились на омскую штрафстоянку за своей машиной с гранатой в руках

При проверке выяснилось, что "граната" - муляж, но охранники стоянки перепугались не на шутку

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску поступило сообщение от управляющего автостоянкой на улице 2-я Солнечная о том, что двое неизвестных принесли на пункт охраны предмет, внешне схожий с гранатой.



На место вызова прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре было установлено, что оставленный неизвестными предмет является учебно-имитационной гранатой.



При опросе охранник рассказал, что на пункт охраны зашли двое мужчин и потребовали вернуть им «Ладу Приору», помещенную на штрафную стоянку. Днем ранее сотрудники полиции остановили данный автомобиль, водитель которого не имел права управления транспортными средствами, в результате машина была помещена на специализированную стоянку, а правонарушитель привлечен к административной ответственности.



На требования мужчин охранник и управляющий ответили отказом, поскольку справку об уплате штрафа те не предъявили. После этого один из них достал гранату и поставил ее на стол. Охранник отбросил предмет в сторону и выгнал злоумышленников, после чего позвонил в полицию.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Кировском округе. Ими оказались жители Липецкой области 30 и 45 лет. Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались, свое поведение объяснили алкогольным опьянением, а муляж гранаты предназначался, с их слов, приятелю в качестве футляра для хранения алкогольных напитков.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.



