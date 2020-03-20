Происшествия

сегодня, 20:16

Двое липчан заявились на омскую штрафстоянку за своей машиной с гранатой в руках

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#граната
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Двое липчан заявились на омскую штрафстоянку за своей машиной с гранатой в руках

При проверке выяснилось, что "граната" - муляж, но охранники стоянки перепугались не на шутку

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску поступило сообщение от управляющего автостоянкой на улице 2-я Солнечная о том, что двое неизвестных принесли на пункт охраны предмет, внешне схожий с гранатой.

На место вызова прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре было установлено, что оставленный неизвестными предмет является учебно-имитационной гранатой.

При опросе охранник рассказал, что на пункт охраны зашли двое мужчин и потребовали вернуть им «Ладу Приору», помещенную на штрафную стоянку. Днем ранее сотрудники полиции остановили данный автомобиль, водитель которого не имел права управления транспортными средствами, в результате машина была помещена на специализированную стоянку, а правонарушитель привлечен к административной ответственности.

На требования мужчин охранник и управляющий ответили отказом, поскольку справку об уплате штрафа те не предъявили. После этого один из них достал гранату и поставил ее на стол. Охранник отбросил предмет в сторону и выгнал злоумышленников, после чего позвонил в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Кировском округе. Ими оказались жители Липецкой области 30 и 45 лет. Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались, свое поведение объяснили алкогольным опьянением, а муляж гранаты предназначался, с их слов, приятелю в качестве футляра для хранения алкогольных напитков.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
 
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#граната
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Комментарии (4)

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Сергей 13

17 минут назад
Разве можно быть такими дебилами в 30 и 45 лет?Хотя это же липчане...
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Глупый

26 минут назад
Прям уж и пошутить нельзя...сразу ментам стучат...
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Ну это же Биба и Боба!!!

32 минуты назад
Они просто не успели представиться... Это Биба и Боба два долб.... ба, а их в тюрьму))) Обидно (
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Как-то так

48 минут назад
Решили со своим уставом в чужой монастырь...у сибиряков это не пройдет, там такого хамства не потерпят.
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