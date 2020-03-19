Самый известный врач в истории «Металлурга» из-за коронавируса призвал отказаться от рукопожатий

А еще доктор советует протирать салфетками смартфоны и передаёт, что гостиницы в Турции пустеют на глазах.

Известный спортивный врач Валерий Ткаченко записал и выложил в Сеть ролик, в котором поделился советами по предупреждению вируса COVID-19.

Валерий Ткаченко работал в липецком «Металлурге» в 1996-2002 гг., а также в 2018-19 гг. При нём команда дважды (в 1996 и 2002 г.) выходила в первый дивизион (нынешнюю ФНЛ) и добилась высшего достижения в истории чемпионатов России – 2-го места в первой лиге в 1997 году. Причастен Ткаченко и к «крайнему» успеху команды: «бронзовым» медалям в прошлом сезоне-2018/19.

Сейчас 58-летний доктор трудится в «КамАЗе» (Набережные Челны).

Нельзя сказать, что Ткаченко посоветовал что-то кардинально новое, но к его рекомендациям стоит прислушаться. Так, он посоветовал не только мыть руки и лицо, но и регулярно обрабатывать смартфон спиртовыми салфетками, потому что со смартфонами многие контактируют чаще всего, берут их с собой, подносят к лицу.

Кроме того, врач посоветовал на время эпидемии отказаться от приветственных рукопожатий и заменить их жестами, мимикой, поклонами.

Сейчас Ткаченко вместе со своей командой находится на тренировочных сборах в турецком Белеке. Вот как он описал GOROD48 ситуацию в соседней стране:

- Отели пустые. Иностранцы из Евросоюза почти все покинули гостиницу. В нашем отеле «Титаник» закрыты тренажёрные залы, сауны, бассейны. Думаю, нас, как и липецкий «Металлург», скоро отправят домой, хотя по графику мы должны были тренироваться в Турции ещё неделю.







Валерий Ткаченко (в центре) с игроками "Металлурга" в прошлом сезоне.

