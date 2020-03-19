Спорт

сегодня, 10:33

«Металлург» прерывает сбор в Турции из-за коронавируса

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#Футбол #"Металлург" #сборы в Турции
«Металлург» прерывает сбор в Турции из-за коронавируса

Наши футболисты постараются прибыть домой завтра, пока Турция не попала в список неблагоприятных стран по COVID-19.

Как сообщили GOROD48 в липецком футбольном клубе, «Металлург» принял решение завершить на 4 дня раньше тренировочный сбор в Турции и уже завтра, 20 марта собирается вылететь домой.

Решение принято в связи с рекомендацией МИД России вернуться на родину всем соотечественникам, находящимся сейчас за рубежом. Гражданам, находящимся в Турции, рекомендовано сделать этом до 20 марта, - сообщили в клубе.

По словам нашего собеседника, Турция пока не включена в список неблагоприятных по коронавирусу стран, но ситуация может измениться. Если турецкая сторона попадёт в «черный список», как, например, Италия, то всем вернувшимся придётся пройти 2-недельный карантин, а для спортсменов это убийственно – за 14 дней можно растерять всю форму, которую с таким трудом набирали на сборе.

Сейчас организаторы сборов и администраторы нашей команды заняты вопросом обмена билетом с 24 марта на 20-е. Если всё пройдёт удачно, что уже завтра «Металлург» вылетит в Москву, а днем позже прибудет и в родной Липецк.

Таким образом, не состоятся две запланированные контрольные игры нашей команды: 20 марта с тольяттинским «Акроном» и 23 марта – соперник в этом поединке так и не был определён.

Как сообщил GOROD48 главный тренер Сергей Машнин, наша команда сегодня занимается в штатном режиме: утренний кросс, а затем две тренировки – терять еще один день подготовки никто не хочет.

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#Футбол #"Металлург" #сборы в Турции

Комментарии (4)

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Перри Мейсон

31 минуту назад
No comments...
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молодой тупняк

41 минуту назад
Посмотрите видео Лукашенко, он чётко прокомментировал почему наши закрыли границу с Беларусью, ему наши сказали что у нас пожар с коронавирусом, и что-то он там сказал по поводу того что наши умалчивают проблему, толи гонит, как обычно, толи есть смысл призадуматься, а вообще как показывает практика этот вирус серьёзная штука и нельзя его недооценивать.
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молодой тупняк

46 минут назад
100% привезут!
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Болельщик

сегодня, 10:42
И срочно их на карантин желательно на цемзавод, мешки с цементом скопировать. Тем мамы не потеряют форму.
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