«Металлург» прерывает сбор в Турции из-за коронавируса

Наши футболисты постараются прибыть домой завтра, пока Турция не попала в список неблагоприятных стран по COVID-19.

Как сообщили GOROD48 в липецком футбольном клубе, «Металлург» принял решение завершить на 4 дня раньше тренировочный сбор в Турции и уже завтра, 20 марта собирается вылететь домой.

Решение принято в связи с рекомендацией МИД России вернуться на родину всем соотечественникам, находящимся сейчас за рубежом. Гражданам, находящимся в Турции, рекомендовано сделать этом до 20 марта, - сообщили в клубе.

По словам нашего собеседника, Турция пока не включена в список неблагоприятных по коронавирусу стран, но ситуация может измениться. Если турецкая сторона попадёт в «черный список», как, например, Италия, то всем вернувшимся придётся пройти 2-недельный карантин, а для спортсменов это убийственно – за 14 дней можно растерять всю форму, которую с таким трудом набирали на сборе.

Сейчас организаторы сборов и администраторы нашей команды заняты вопросом обмена билетом с 24 марта на 20-е. Если всё пройдёт удачно, что уже завтра «Металлург» вылетит в Москву, а днем позже прибудет и в родной Липецк.

Таким образом, не состоятся две запланированные контрольные игры нашей команды: 20 марта с тольяттинским «Акроном» и 23 марта – соперник в этом поединке так и не был определён.

Как сообщил GOROD48 главный тренер Сергей Машнин, наша команда сегодня занимается в штатном режиме: утренний кросс, а затем две тренировки – терять еще один день подготовки никто не хочет.