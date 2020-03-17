Спорт

25 минут назад

В Липецке стало больше на двух «чёрных поясов» по рукопашному бою (ФОТО)

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#Рукопашный бой #самооборона
В Липецке стало больше на двух «чёрных поясов» по рукопашному бою (ФОТО)

Липчанам вручили награды в Москве во время международного турнира.

В Московском Центре боевых искусств (на Варшавском шоссе) завершились международные соревнования «Кубок Дмитрия Донского», организованные международной федерацией рукопашного боя (HSIF). Липчане выступили в набирающей популярность дисциплине «Самооборона», где по заданию судей демонстрируются те или иные приёмы против вооруженного и безоружного противника.

Как всегда блеснул совершенной техникой мастер спорта по дзюдо и самбо Андрей Шишкин, который стал победителем в возрастной категории 50-60 лет в весе свыше 85 кг.

«Бронзовыми» призёрами в индивидуальном зачёте стали Павел Кузнецов (взрослые – от 18 до 37 лет, свыше 85 кг), Максим Сафонов (38-49 лет, свыше 85 кг) и Владимир Сафонов (50-60 лет, свыше 85 кг).

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Наши "бронзовые"

Кузнецов и Сафонов старший выступили и в командных состязаниях «1+1» (в отличие от индивидуального зачёта второй боец здесь является не «манекеном», а тоже демонстрирует технику, и судьи оценивают работу обоих, прим.), и тоже получили медали за 3-е место.

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Шесть медалей на четверых - неплохой "улов", не правда ли?

Кроме того, на глазах бойцов из разных регионов России и нескольких стран президент международной федерации рукопашного боя (HSIF) Сергей Астахов торжественно вручил двум липецким бойцам чёрные пояса.

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Максим Сафонов получил пояс 1-го ранга (соответствует принятым в каратэ данам, прим.) за 3-е место в чемпионате России-2019, а Павел – пояс 3-го ранка за победы в чемпионате России и Кубке мира.

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Все четверо бойцов являются спортсменами и тренерами знаменитой липецкой школы Игоря Воротынцева.

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#Рукопашный бой #самооборона

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