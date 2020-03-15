Общество

42 минуты назад

Судебные приставы арестовали автомобили у трёх должников из Липецка

9 785
#Долги #приставы #ГИБДД #УФССП
2
Судебные приставы арестовали автомобили у трёх должников из Липецка

Машины могут продать в счёт долга по цене, отличающейся от рыночной.

Судебные приставы Октябрьского районного отдела Липецка провели совместный рейд с ГИБДД, в результате которого были арестованы три автомобиля принадлежащие должникам.

- По исполнительному производству о взыскании задолженности по кредитному договору  в размере около 92 тысяч рублей  предварительная сумма арестованного автотранспортного средства составила 100 тысяч рублей, - привели пример успешной работы в пресс-службе ведомства.

Так же за долги по налогам в размере 62 тысяч рублей было арестовано авто, которое приставы оценили в 80 тысяч; у другого должника по кредитам, который не сумел вовремя вернуть 247 тысяч рублей, арестовали машину стоимостью 250 тысяч.

Правда, зачастую оказывается, что стоимость автомобиля, установленная приставами, отличается от рыночной. В самом ведомстве говорят, что ее определяет специалист-оценщик.

В случае, если долг не будет погашен в отведённый срок, то машину принудительно продадут, а вырученные средства направят на полное или частичное погашение.

Фото myseldon.com

9 785
#Долги #приставы #ГИБДД #УФССП
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

путин-ЦАРЬ

59 секунд назад
ДОР-ПИ!.
ответить

до смешного

2 минуты назад
читаем "не сумел вовремя вернуть 247 тысяч рублей, арестовали машину стоимостью 250 тысяч" . Это же надо быть таким дураком, чтобы не понимать в простой математике кредитных платежей. Теперь ни машины, ни ранее выплаченных денег.
ответить

транспортная карта

6 минут назад
на бензин и страховку денег хватает, а отдать долги денег нет
ответить

дядя миша

10 минут назад
Сообщите где и когда торги авто?
ответить

дядя миша

11 минут назад
Сообщите где и когда торги авто?
ответить

Должник

22 минуты назад
А мой, без боя не возьмёте! Приходите, берите, если силёнок хватит!!!
ответить

Автоюрист

27 минут назад
Быдлоприставы договорились с быдломентами помочь палок нарубить, а быдлосудам все по х...!
ответить

Автоюрист

32 минуты назад
Это произвол!
ответить

браконьер со стажем

33 минуты назад
сначала арестуйте тинькова вора а потом хватайте простых людей
ответить

Еще в рубрике

Выезд на пределы РФ из-за долгов с начала года запрещён уже 12-ти тысячам липчан
#Приставы #УФССП #долги
4
Выезд на пределы РФ из-за долгов с начала года запрещён уже 12-ти тысячам липчан

57 минут назад

Общество
Пассажиры трамвая возмутились из-за полуторачасового простоя
#ДТП #трамвай
111
Пассажиры трамвая возмутились из-за полуторачасового простоя

вчера, 16:32

Общество
Евгения Уваркина посетила спортивные и социальные стройки Липецка
#строительство #спорт #благоустройство
90
Евгения Уваркина посетила спортивные и социальные стройки Липецка

вчера, 16:21

Общество
На Яндекс-картах Липецка появился «фейк»
#проспект Победы #фейк
25
На Яндекс-картах Липецка появился «фейк»

вчера, 13:47

Общество
Пятница, 13-е, стала последним днем работы Елены Бадулиной
#ЖКХ
109
Пятница, 13-е, стала последним днем работы Елены Бадулиной

вчера, 13:35

Общество
Последствия ветра: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы
#Ветер
5
Последствия ветра: 16 отключений электроэнергии, 28 возгораний сухой травы

вчера, 11:12

Общество