Судебные приставы арестовали автомобили у трёх должников из Липецка

Машины могут продать в счёт долга по цене, отличающейся от рыночной.

Судебные приставы Октябрьского районного отдела Липецка провели совместный рейд с ГИБДД, в результате которого были арестованы три автомобиля принадлежащие должникам.

- По исполнительному производству о взыскании задолженности по кредитному договору в размере около 92 тысяч рублей предварительная сумма арестованного автотранспортного средства составила 100 тысяч рублей, - привели пример успешной работы в пресс-службе ведомства.

Так же за долги по налогам в размере 62 тысяч рублей было арестовано авто, которое приставы оценили в 80 тысяч; у другого должника по кредитам, который не сумел вовремя вернуть 247 тысяч рублей, арестовали машину стоимостью 250 тысяч.

Правда, зачастую оказывается, что стоимость автомобиля, установленная приставами, отличается от рыночной. В самом ведомстве говорят, что ее определяет специалист-оценщик.

В случае, если долг не будет погашен в отведённый срок, то машину принудительно продадут, а вырученные средства направят на полное или частичное погашение.

Фото myseldon.com