У жителя Данкова сотовый телефон украли из квартиры

А липчанка лишилась мобильника вместе с сумкой.

Полиция раскрыла две кражи сотовых телефонов, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Первое преступление произошло еще первого октября прошлого года у дома на улице Московской. Тогда мужчина открыто похитил женскую сумку у 39-летней липчанки, в которой находился сотовый телефон. Им оказался неработающий ранее судимый 28-летний житель Липецка.



А в Данкове мобильник пропал на Рождество из квартиры 34-летнего мужчины с улицы Мира. Сотрудники полиции установили предполагаемого участника кражи - проверка вывела на неработающего ранее судимого 30-летнего жителя Данкова.