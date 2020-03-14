Происшествия

20 минут назад

У жителя Данкова сотовый телефон украли из квартиры

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#кража #грабеж
У жителя Данкова сотовый телефон украли из квартиры

А липчанка лишилась мобильника вместе с сумкой.

Полиция раскрыла две кражи сотовых телефонов, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Первое преступление произошло еще первого октября прошлого года у дома на улице Московской. Тогда мужчина открыто похитил женскую сумку у 39-летней липчанки, в которой находился сотовый телефон. Им оказался неработающий ранее судимый 28-летний житель Липецка.

А в Данкове мобильник пропал на Рождество из квартиры 34-летнего мужчины с улицы Мира. Сотрудники полиции установили предполагаемого участника кражи - проверка вывела на неработающего ранее судимого 30-летнего жителя Данкова.
99
#кража #грабеж

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