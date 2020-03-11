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Коронавирус пробудил «экспертов» и «целителей»
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Эпидемия, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, привела к заполнению Рунета предложениями и рецептами всевозможных «экспертов» и «целителей». Среди чудодейственных способов избавления от вируса целебные амулеты, освещенные противовирусные маски и волшебные ритуалы.
Например, в Смоленске по цене 4999 рублей за штуку предлагали оберег карельских шаманов, спасающий от инфекции. Если же добавить еще 2 тысячи, «можно увеличить зону действия амулета, осветив в церкви» (орфография автора объявления).
Как сообщает телекомпания НТВ, такие объявления вызвали резкую реакцию власти и православной церкви.
Жительница Санкт-Петербурга за 1,6 миллиона рублей продавала оберег от коронавируса, «который будет нагреваться в случае опасности». В Омске и Тюмени продавали «заговоренный и освященный чеснок», а в Казани — «костюм коронавируса», сообщает журнал «Максим».
К наживающимся на коронавирусе добавились и бессребреники. Например, это видео с чудодейственным обрядом защиты «земли русской» обошло за неделю почти весь Рунет.
видео youtube.com
Между тем, обезопасить себя от коронавируса можно простыми методами, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
- Регулярно мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические средства на спиртовой основе.
- При чихании и кашле прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой или согнутым локтём. После этого важно сразу выкидывать салфетку и мыть руки.
- Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот — это входные ворота для вируса.
- Держитесь на расстоянии от людей с кашлем, повышенной температурой и другими симптомами заболеваний органов дыхания.
- Избегайте прямого контакта с животными в дикой природе и на фермах.
- Подвергайте тщательной термической обработке мясо и яйца.
- При повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью.
Например, в Смоленске по цене 4999 рублей за штуку предлагали оберег карельских шаманов, спасающий от инфекции. Если же добавить еще 2 тысячи, «можно увеличить зону действия амулета, осветив в церкви» (орфография автора объявления).
Как сообщает телекомпания НТВ, такие объявления вызвали резкую реакцию власти и православной церкви.
Жительница Санкт-Петербурга за 1,6 миллиона рублей продавала оберег от коронавируса, «который будет нагреваться в случае опасности». В Омске и Тюмени продавали «заговоренный и освященный чеснок», а в Казани — «костюм коронавируса», сообщает журнал «Максим».
К наживающимся на коронавирусе добавились и бессребреники. Например, это видео с чудодейственным обрядом защиты «земли русской» обошло за неделю почти весь Рунет.
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видео youtube.com
Между тем, обезопасить себя от коронавируса можно простыми методами, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
- Регулярно мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические средства на спиртовой основе.
- При чихании и кашле прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой или согнутым локтём. После этого важно сразу выкидывать салфетку и мыть руки.
- Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот — это входные ворота для вируса.
- Держитесь на расстоянии от людей с кашлем, повышенной температурой и другими симптомами заболеваний органов дыхания.
- Избегайте прямого контакта с животными в дикой природе и на фермах.
- Подвергайте тщательной термической обработке мясо и яйца.
- При повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью.
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