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Коронавирус пробудил «экспертов» и «целителей»

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#коронавирус
Эпидемия, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, привела к заполнению Рунета предложениями и рецептами всевозможных «экспертов» и «целителей». Среди чудодейственных способов избавления от вируса целебные амулеты, освещенные противовирусные маски и волшебные ритуалы.

Например, в Смоленске по цене 4999 рублей за штуку предлагали оберег карельских шаманов, спасающий от инфекции. Если же добавить еще 2 тысячи, «можно увеличить зону действия амулета, осветив в церкви» (орфография автора объявления). 
Как сообщает телекомпания НТВ, такие объявления вызвали резкую реакцию власти и православной церкви. 

 Жительница Санкт-Петербурга за 1,6 миллиона рублей продавала оберег от коронавируса, «который будет нагреваться в случае опасности». В Омске и Тюмени продавали «заговоренный и освященный чеснок», а в Казани — «костюм коронавируса», сообщает журнал «Максим».
К наживающимся на коронавирусе добавились и бессребреники. Например, это видео с чудодейственным обрядом защиты «земли русской» обошло за неделю почти весь Рунет.

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видео youtube.com

Между тем, обезопасить себя от коронавируса можно простыми методами, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. 
- Регулярно мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические средства на спиртовой основе. 
- При чихании и кашле прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой или согнутым локтём. После этого важно сразу выкидывать салфетку и мыть руки. 
- Старайтесь не трогать руками глаза, нос и рот — это входные ворота для вируса. 
- Держитесь на расстоянии от людей с кашлем, повышенной температурой и другими симптомами заболеваний органов дыхания. 
- Избегайте прямого контакта с животными в дикой природе и на фермах. 
- Подвергайте тщательной термической обработке мясо и яйца. 
- При повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью. 

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#коронавирус

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