В России
25 минут назад
В московской школе женщина убила охранника
Убийство произошло 8 марта
В Москве правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в убийстве 49-летнего охранника одной из местных школ. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета, передает Газета.ру.
По данным СК, мужчина пригласил приятельницу в учебное заведение — там они распивали спиртное, после чего между ними завязалась ссора. В итоге женщина приревновала собутыльника и ударила его шесть раз ножом — от полученных ранений он скончался на месте происшествия.
Тело жертвы было найдено на следующий день в помещении охраны, расположенного на Чонгарском бульваре. На теле мужчины криминалисты обнаружили следы насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища.
Теперь столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время подозреваемая задержана. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование дела продолжается.
По данным СК, мужчина пригласил приятельницу в учебное заведение — там они распивали спиртное, после чего между ними завязалась ссора. В итоге женщина приревновала собутыльника и ударила его шесть раз ножом — от полученных ранений он скончался на месте происшествия.
Тело жертвы было найдено на следующий день в помещении охраны, расположенного на Чонгарском бульваре. На теле мужчины криминалисты обнаружили следы насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища.
Теперь столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время подозреваемая задержана. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование дела продолжается.