В России

25 минут назад

В московской школе женщина убила охранника

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В московской школе женщина убила охранника

Убийство произошло 8 марта

В Москве правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в убийстве 49-летнего охранника одной из местных школ. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета, передает Газета.ру.

По данным СК, мужчина пригласил приятельницу в учебное заведение — там они распивали спиртное, после чего между ними завязалась ссора. В итоге женщина приревновала собутыльника и ударила его шесть раз ножом — от полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Тело жертвы было найдено на следующий день в помещении охраны, расположенного на Чонгарском бульваре. На теле мужчины криминалисты обнаружили следы насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища.

Теперь столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время подозреваемая задержана. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование дела продолжается.
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