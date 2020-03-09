В России
23 минуты назад
В Воронежской области пьяный водитель сбил семью из пяти человек
Двое, в том числе ребенок, погибли
Водитель автомобиля ВАЗ-211, находившийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, наехал на семью из пяти человек на обочине дороги в селе Воронцовка Воронежской области.
Местный житель за рулем ВАЗ-211 съехал на обочину и сбил семью из пяти человек. В результате аварии восьмилетний ребенок и его бабушка погибли, еще трех человек госпитализировали, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Воронежской области.
По предварительным данным, водитель был пьян и не справился с управлением. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
Местный житель за рулем ВАЗ-211 съехал на обочину и сбил семью из пяти человек. В результате аварии восьмилетний ребенок и его бабушка погибли, еще трех человек госпитализировали, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Воронежской области.
По предварительным данным, водитель был пьян и не справился с управлением. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.