В России

23 минуты назад

В Воронежской области пьяный водитель сбил семью из пяти человек

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В Воронежской области пьяный водитель сбил семью из пяти человек

Двое, в том числе ребенок, погибли

Водитель автомобиля ВАЗ-211, находившийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, наехал на семью из пяти человек на обочине дороги в селе Воронцовка Воронежской области.

Местный житель за рулем ВАЗ-211 съехал на обочину и сбил семью из пяти человек. В результате аварии восьмилетний ребенок и его бабушка погибли, еще трех человек госпитализировали, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель был пьян и не справился с управлением. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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