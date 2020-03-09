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29 минут назад
Убийство животных в Якутии объяснили борьбой с бешенством
По факту обнаружения контейнера с трупами кошек и собак были начаты проверки
Сегодня в социальных сетях появилось жестокое видео, где видны трупы умерщвленных животных. В связи с этим глава республики Айсен Николаев дал поручение разобраться с данным фактом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Пресс-служба департамента ветеринарии Якутии заявила, что около 200 животных, имевших контакт с бешеной собакой, усыпили в пункте передержки, чтобы ликвидировать возможный очаг заболевания .
"Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, могли заразиться от инфицированной особи 153 собаки и 48 кошек, которые были подвергнуты эвтаназии в течение двух дней ветеринарными специалистами", - заявили в пресс-службе. Об этом сообщает Интерфакс.
В ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки животных находятся два контейнера. "В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находились более 100 туш животных, погибших в результате наезда машин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации", - отметили в департаменте.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о подготовке депутатского запроса о проверке законности умерщвления кошек и собак.
Глава Якутии Айсен Николаев также дал поручение провести проверку по данному инциденту.
Пресс-служба департамента ветеринарии Якутии заявила, что около 200 животных, имевших контакт с бешеной собакой, усыпили в пункте передержки, чтобы ликвидировать возможный очаг заболевания .
"Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, могли заразиться от инфицированной особи 153 собаки и 48 кошек, которые были подвергнуты эвтаназии в течение двух дней ветеринарными специалистами", - заявили в пресс-службе. Об этом сообщает Интерфакс.
В ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки животных находятся два контейнера. "В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находились более 100 туш животных, погибших в результате наезда машин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации", - отметили в департаменте.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил о подготовке депутатского запроса о проверке законности умерщвления кошек и собак.
Глава Якутии Айсен Николаев также дал поручение провести проверку по данному инциденту.