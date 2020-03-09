Липецкий «олимпионик» взял «бронзу» в этапе Кубка мира на Кипре

Антон Астахов начал сезон с медали.

Липчанин Антон Астахов (на фото вверху - справа) начал сезон с «бронзовой» медали этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Никосии на Кипре.

Воспитанник областной СШОР по стрелковым видам спорта и клуба «Липецкий Металлург», участник Олимпийских Игр-2016 отличился на круглом стенде (упражнение «скит») в соревнованиях смешанных пар вместе с Зилей Батыршиной из Татарстана. В квалификации дуэт потратил некоторое время «на поправку прицела»: в первой серии из 25 выстрелов Зиля промахнулась три раза, а Антон – дважды. Но затем опытные стрелки взяли себя в руки: во второй серии – по одному выстрелу «в молоко», а в третьей – без единого промаха.





Антон Астахов примеряет траекторию



В итоге, разбив 142 тарелочки из 150 возможных, Виноградов и Батыршина прошли в следующий этап. Победила в квалификации другая российская пара в составе москвички Натальи Виноградовой и мощного 105-килограммового Романа Сенцова из Кургана, которые сделали всего на один точный выстрел больше – 143. Еще три пары выбили по 142.

В итоге по дополнительным показателям Виноградов и Батыршина отправились оспаривать 3-е место у хозяев стенда кипориотов Констанции Николау и Менелаоса Михаэлидеса, и в итоге выиграли «бронзовый» медаль-матч – 36:35.







Виноградова и Сенцов в финале взяли верх у представителей Германии Неле Виссмер и Феликса Хаасе со счётом 36:34. Таким образом, на пьедестале почёта расположились сразу две российские пары. Всего на огневой рубеж выходили 23 дуэта.







Сборная России

На Кипре уже завершились все женские соревнования – в «ските» и «трапе». На траншейном стенде выступила наша 17-летняя Дарья Семьянова, и в итоге заняла 22-е место – 108 пораженных мишеней из 125. Победила здесь полячка Сандра Бернал (116 очков в квалификации), которая в финале взяла верх у победительницы первого этапа итальянки Алессандры Пирилли (117) – 46:45.







В парных соревнованиях Дарья выступала вместе с олимпийским чемпионом-2004 москвичом Алексеем Алиповым, но здесь тоже лишь 16-е место - 134 очка из 150.







Закончив выступления, Семьянова (слева) превратилась в болельщицу и от души поддерживала Антона Астахова и других россиян

А Антону Астахову ещё выступать в индивидуальных соревнованиях в «ските» 11 марта.



Фото issf-sports.org

