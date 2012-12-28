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Пиротехники уничтожили найденный в Грязинском районе 122-миллиметровый артиллерийский снаряд
Происшествия
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сегодня, 15:21
Пиротехники уничтожили найденный в Грязинском районе 122-миллиметровый артиллерийский снаряд
Снаряд был найден накануне, а сегодня его обезвредили.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, этот взрывоопасный предмет был обнаружен 3 июня в Грязинском районе.
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