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сегодня, 15:21

Пиротехники уничтожили найденный в Грязинском районе 122-миллиметровый артиллерийский снаряд

Снаряд был найден накануне, а сегодня его обезвредили.

Сегодня на специальном полигоне в Липецком округе пиротехниками УГПСС Липецкой области уничтожен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, этот взрывоопасный предмет был обнаружен 3 июня в Грязинском районе.
УГПСС
спасатели
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