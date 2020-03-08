В мире

47 минут назад

В Донбассе авиабомба времен ВОВ уничтожила БМП с украинскими военными

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Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны уничтожила БМП с украинскими боевиками в Донбассе. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге в Луганске сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, низкий уровень профессиональной подготовки личного состава ВСУ является основной причиной небоевых потерь в зоне «ООС».

Благодаря источнику в 93-й бригаде стали известны обстоятельства очередного происшествия. Во время оборудования капонира военнослужащими 93-й бригады была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны. Военные решили достать смертоносный предмет своими силами и не придумали ничего лучше, чем вытащить её, зацепив буксировочными тросами за БМП.

В то время как операция по извлечению находилась на финальной стадии, прогремел мощный взрыв. В результате подрыва  лейтенант Фирсов погиб, ещё пятеро  — младший сержант Ковальчук, старший солдат Панченко, и солдаты Синенко, Гвоздев и Старченко получили ранения, уничтожена одна единица БМП.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия штаба ОТГ «СЕВЕР» командования «ООС», сообщает novorosinform.org.
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