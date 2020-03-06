ПозиTиV

46 минут назад

Почему русские женщины - лучшие?

4 223
#говорит Липецк
1
Почему русские женщины - лучшие?
«Почему русские женщины - лучшие?», такой вопрос мы задавали сегодня на улицах Липецка. 
4 223
#говорит Липецк
1

Комментарии (4)

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Пердун

11 минут назад
Они сосут хорошо.
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Женоненавистник

15 минут назад
Потому что обкрадут до нитки!!!
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Заднеприводный с Добровского района

16 минут назад
Почему меня не спросили?…Я думаю по другому.
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рашен наташен

21 минуту назад
фифа2018 облик аморале
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