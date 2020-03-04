21-летняя девушка оставила доступ к своему банковскому счету на телефоне «бывшего»

Полицейские раскрыли две кражи с банковских счетов. В обоих случаях доверчивостью пострадавших воспользовались их знакомые.

В Данкове раскрыта кража 1800 рублей с банковского счета 21-летней местной жительницы. Задержан ее бывший парень.



- Оперативники установили, что подозреваемый решил снять деньги со своей карты, но обнаружил, что денег на его счету нет. Он вспомнил, что на его телефоне установлено приложение банка бывшей девушки с функцией перевода денег. И прямо с телефона, введя пин-код, снял 1800 рублей, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.



Еще одна бытовая кража с использованием банковских технологий произошла в Ельце: со счета 73-летней горожанки исчезли 68 900 рублей. Вчера полицейские по подозрению в краже этих денег задержали 21-летнюю соседку пенсионерки.



Оказалось, что девушка часто заходила к пожилой ельчанке по-соседски. круге знакомства пенсионерки оказалась 21-летняя ельчанка. Оказалось, что девушка зашла по-соседски к пожилой ельчанке, воспользовалась тем, что хозяйка вышла из комнаты и с помощью ее телефона перевела деньги.



- По обоим фактам возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы, - добавили в областном управлении министерства внутренних дел.

