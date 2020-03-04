Происшествия

сегодня, 10:20

21-летняя девушка оставила доступ к своему банковскому счету на телефоне «бывшего»

847
#кража
21-летняя девушка оставила доступ к своему банковскому счету на телефоне «бывшего»

Полицейские раскрыли две кражи с банковских счетов. В обоих случаях доверчивостью пострадавших воспользовались их знакомые.

В Данкове раскрыта кража 1800 рублей с банковского счета 21-летней местной жительницы. Задержан ее бывший парень.

- Оперативники установили, что подозреваемый решил снять деньги со своей карты, но обнаружил, что денег на его счету нет. Он вспомнил, что на его телефоне установлено приложение банка бывшей девушки с функцией перевода денег. И прямо с телефона, введя пин-код, снял 1800 рублей, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Еще одна бытовая кража с использованием банковских технологий произошла в Ельце: со счета 73-летней горожанки исчезли 68 900 рублей. Вчера полицейские по подозрению в краже этих денег задержали 21-летнюю соседку пенсионерки.

Оказалось, что девушка часто заходила к пожилой ельчанке по-соседски. круге знакомства пенсионерки оказалась 21-летняя ельчанка. Оказалось, что  девушка зашла по-соседски к пожилой ельчанке, воспользовалась тем, что хозяйка вышла из комнаты и с помощью ее телефона перевела деньги. 

- По обоим фактам возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы, - добавили в областном управлении министерства внутренних дел.
847
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Аферу с льготными путевками на Черное море суд оценил в полтора года условного срока
#мошенничество
Аферу с льготными путевками на Черное море суд оценил в полтора года условного срока

20 минут назад

Происшествия
Двух липецких полицейских обвиняют в сбыте наркотиков и получении взятки от драгдилеров
#наркотики #вымогательство #полиция
4
Двух липецких полицейских обвиняют в сбыте наркотиков и получении взятки от драгдилеров

46 минут назад

Происшествия
Видео о подруге суд оценил в 80 часов общественных работ и 70 тысяч рублей
#клевета
2
Видео о подруге суд оценил в 80 часов общественных работ и 70 тысяч рублей

сегодня, 11:08

Происшествия
Полиция проводит проверку из-за видео с инспектором
#ПДН #проверка #полиция
13
Полиция проводит проверку из-за видео с инспектором

сегодня, 10:09

Происшествия
На улице Первомайской в многоквартирном доме возник пожар
#пожар #МЧС
На улице Первомайской в многоквартирном доме возник пожар

сегодня, 09:51

Происшествия
Столкновение на трассе «Дон» было тройным, погиб 64-летний водитель
#авария #ДТП
2
Столкновение на трассе «Дон» было тройным, погиб 64-летний водитель

сегодня, 08:41

Происшествия