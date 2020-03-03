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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Тело девушки нашли в чемодане

Житель Подмосковья приговорен к девяти годам за убийство девушки-блогера Екатерины Семочкиной, тело которой он спрятал в чемодане, сообщает ТАСС.

Максим Гареев, которого еще до шокирующего убийства прозвали "куклой Кеном" за его нездоровую страсть к пластическим операциям, проведет следующие 9 лет в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск родственников девушки о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.

По данным следствия, 26 июля прошлого года мужчина в съемной квартире на улице Пырьева более 19 раз ударил ножом в шею, голову и тело свою 25-летнюю знакомую москвичку. Чтобы скрыть убийство, он положил тело девушки в чемодан, убрался в квартире, забрал свои вещи и уехал. На следующий день тело обнаружил арендодатель.

30 июля 2019 года обвиняемый был задержан, после чего арестован. На допросе он признал вину и сообщил, что расправился с девушкой из-за того, что она критиковала его внешность, заявляла, что он не может ее удовлетворить, и издевалась над его финансовым положением.
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