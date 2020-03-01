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В Чечне прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й роты

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#6-я рота #Улус-Керт #Чечня #Роман Пахомов
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В Чечне прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й роты

На месте гибели сына-десантника из Грязей Романа Пахомова побывала его мама

У памятного креста в селе Улус-Керт, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-ая рота, прошел митинг, на котором присутствовала мама погибшего грязинского десантника Романа Пахомова – Людмила Петровна, сообщает «Патриот Центр48». 

Перед собравшимися на памятном митинге выступил Глава Чечни Рамзан Кадыров.

Участники памятных мероприятий посетили улицу 84-х Псковских десантников, которая располагается в Старопромысловском районе Грозного. Это название ей было присвоено в 2008 году. Здесь родственники возложили цветы к памятной табличке с именами всех павших бойцов 6-й роты.

Поклонный крест в честь 84 десантников 6-й роты был открыт в 2017 году в селе Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Здесь в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина.

Роман Пахомов родился в Данкове. Окончил школу №53 в Грязях (сейчас - МБОУ СШ №9), где в его память установлена мемориальная доска. Службу проходил в войсковой части 74268 в должности гранатометчика. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гв. парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами боевиков. Из 90 десантников в том бою погибли 84. Указом президента РФ 22 десантникам было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

Роман похоронен в Грязях. Его именем названы улицы в Грязях и Данкове.

Фото: www.pskov.ru

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#6-я рота #Улус-Керт #Чечня #Роман Пахомов
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Комментарии (10)

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Горожанин

1 минуту назад
Росказни про тысячи боевиков и 500 убитых или тысячу убитых.По факту высоту брали не больше 100 моджахедов
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За что…

3 минуты назад
Помяни, Господи , во Царствии Твоём … невинно убиенных в то страшное время…………(
ответить

Перри Мейсон

25 минут назад
Вечная память героям!
ответить

Как-то так

36 минут назад
А может не надо комменты писать...тема не та, чтобы желчь изливать... Вечная память ребятам в сердцах родных и близких
ответить

Осторожно,

37 минут назад
Ответ, как бы извиняться не пришлось.Тем более, Он недавно самого Емелю побил!Хотя у Емели рост 193см.Представляешь,какой Он сильный!
ответить

Обидно

40 минут назад
Зато липецкие чинуши ,губеры,мэры стелятся перед ними .
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Ответ

41 минуту назад
Главное Герой Росси Кадыров........
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Царствие Небесное бойцам.

43 минуты назад
Как женщины не боятся ездить в эту Чечню.Там же русские во всем виноваты у них
ответить

ЛИПЧАНИН

48 минут назад
А ПОЧЕМУ В ЛИПЕЦКЕ НЕ НАЗВАЛИ УЛИЦУ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ ? Не нашлось улицы для героя который воевал с чурками ?!
ответить

ЛИПЧАНИН

48 минут назад
А ПОЧЕМУ В ЛИПЕЦКЕ НЕ НАЗВАЛИ УЛИЦУ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ ? Не нашлось улицы для героя который воевал с чурками ?!
ответить

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