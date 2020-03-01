В Чечне прошли памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й роты

На месте гибели сына-десантника из Грязей Романа Пахомова побывала его мама

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У памятного креста в селе Улус-Керт, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-ая рота, прошел митинг, на котором присутствовала мама погибшего грязинского десантника Романа Пахомова – Людмила Петровна, сообщает «Патриот Центр48».Перед собравшимися на памятном митинге выступил Глава Чечни Рамзан Кадыров.Участники памятных мероприятий посетили улицу 84-х Псковских десантников, которая располагается в Старопромысловском районе Грозного. Это название ей было присвоено в 2008 году. Здесь родственники возложили цветы к памятной табличке с именами всех павших бойцов 6-й роты.Поклонный крест в честь 84 десантников 6-й роты был открыт в 2017 году в селе Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Здесь в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина.Роман Пахомов родился в Данкове. Окончил школу №53 в Грязях (сейчас - МБОУ СШ №9), где в его память установлена мемориальная доска. Службу проходил в войсковой части 74268 в должности гранатометчика. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики 6 парашютно-десантная рота 104 гв. парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами боевиков. Из 90 десантников в том бою погибли 84. Указом президента РФ 22 десантникам было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).Роман похоронен в Грязях. Его именем названы улицы в Грязях и Данкове.