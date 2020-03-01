Общество

40 минут назад

Липецкий парк Металлургов признан самым благоустроенным

10 362
#конкурс
Липецкий парк Металлургов признан самым благоустроенным

Победителей городского конкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий города наградили в рамках масленичных гуляний.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, наряду с парками Победы и Быханов сад одной из трех основных площадок празднования Масленицы в этом году стал Нижний парк. Но прежде чем от крыла Жар-Птицы загорелось чучело Зимы, состоялась церемония чествования тех, кому ни зной, ни мороз не мешают преображать свой город. Дипломы и кубки победителей им вручали глава Липецка Евгения Уваркина и депутат муниципального парламента Борис Бондарев.

Так в номинации «Организация общественного мероприятия в сфере благоустройства» лучшей признана акция «Чистые берега». Вопреки названию этого субботника, его участники  приводили в порядок не только прибрежную часть водоемов города, но и собирали мусор с зеркала Привокзальных прудов.           

После реконструкции парк Металлургов превратился в современное, функциональное и в то же время эстетичное городское пространство, которое стало настоящим местом притяжения. Его назвали самым благоустроенным в городе.                    

В номинации «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома» победа досталась зданию по адресу улица Петра Смородина,24. Благодаря инициативе местных жителей, несколько лет назад в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» двор превратился из затоптанной целины в излюбленное место отдыха. Члены ТОС, действующего на данной территории, поддерживают его в образцовом состоянии и сегодня.

Жители частного дома по адресу улица Сокольская,6 содержат в идеальном порядке не только свой двор, но и окружающим дарят красоту, благоустраивая на собственные средства территорию, прилегающую к домовладению.

Самым благоустроенным объектом соцкультбыта стал детский сад №32 «Звездная колыбель». Руководители и сотрудники учреждения не только привели территорию в образцовое состояние, но и развивают у юных липчан любовь к прекрасному, рассказывая им о растениях, украшающих клумбы, и объясняя, как за ними ухаживать.

Благоустроенная зеленая площадка, современная архитектура здания, исправное наружное освещение, цветочные вазоны, наличие малых архитектурных форм, - все это главные проходные Новолипецкого комбината (пл. Металлургов, д.2). 

Специальная комиссия оценивала и предновогоднее оформление.

На территории дома по адресу улица Подовражная,62, признанной лучшей, все от входной группы до оформления оконных проемов – дарит ощущение сказки.

Из пяти претендентов среди организаций общего образования лучшим признано оформление гимназии №64. Яркая входная группа, анимационные картинки на фасаде здания, рукотворные наряды деревьев -  примечательно, что главными творцами волшебства здесь стали сами школьники. Вслед за старшими товарищами малыши и их родители преобразили здание родного детского сада №20, который также вошел в число победителей конкурса.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта культуры» победа досталась ДК «Городской». Уже накануне главного зимнего праздника гостей здесь встречала новогодняя елка в центре украшенной площади.

Из парков самым красивым признано новогоднее убранство обновленного парка «Быханов сад». Необыкновенный сияющий небосвод над амфитеатром, светящиеся фигуры животных, переливающие звезды - все это стало визитной карточкой новогоднего Липецка, и излюбленным местом для фотосессий.

Из-за нехарактерно теплой зимы погоды членами комиссии было принято решение не рассматривать номинацию «Лучшее новогоднее оформление и организация площадки для катания на коньках».                                                       
Вместе с тем, определены сразу два победителя в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта «Народная елка». Самыми красивыми признаны новогодние деревья, расположенные возле ДК «Рудничный» (ул. Ударников,13) и по адресу ул. Кутузова,3.

- Сегодня хотелось бы поблагодарить участников конкурса, прежде всего, за беспокойные сердца. Ведь именно с умения не быть равнодушным начиналось все лучшее, чего добилось человечество.  И в холода, и в зной своим примером вы доказываете, что желание – это тысяча возможностей.  В известном произведении Маленький принц призывает нас «убирать свою планету». Я также убеждена, что и преображение города, и даже самого человека начинается именно со стремления сделать красивыми свой двор, улицу, место работы или отдыха. Ведь благоустройство – это не разовые акции, а результат долгой совместной работы всех его жителей. Пусть с каждым годом этот конкурс объединяет все больше участников, а главной и общей победой становится расцветающий Липецк! С праздником! – обратилась ко всем присутствующим глава Липецка Евгения Уваркина.

Одним из главных подарков для всех присутствующих стало выступление ансамбля «Казаки России». 
10 362
#конкурс

Комментарии (10)

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Парк Нлмк-

1 минуту назад
Ве бест оф ве бест
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Сокольская,6-это

3 минуты назад
В "долине нищих"?
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А дк нлмк?!!

7 минут назад
111, это просто загляденье. Около дк? Собор какой! Парк какой. Дай Бог Лисину здоровья. Хоть кто то. Что то делает! Молодцы и спасибо!
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111

9 минут назад
хороший парк сделали на НЛМК еще пару лет назад и не думал что парк приведут в порядок
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Нлмк они молодца!

17 минут назад
Где лисину, собирают у себя умных людей. А мэрия кумовской-брат -сват. Да ещё и алкоголики потомственные)))
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Обхохочешься

21 минуту назад
Да ну, не может быть! Брехня!!!
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Где лисину

24 минуты назад
Молодец, аж причмокиваешь
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Клмн

25 минут назад
Чего только не сочинят
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Где лисин

25 минут назад
Там везде все благоустроенно. Где идиоты из мэрии там везде капут)))
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Гость

27 минут назад
Обустроеный ещё одной поповсой обителью по отниманию денег?)))
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