Липецкий парк Металлургов признан самым благоустроенным

Победителей городского конкурса по благоустройству и санитарному содержанию территорий города наградили в рамках масленичных гуляний.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, наряду с парками Победы и Быханов сад одной из трех основных площадок празднования Масленицы в этом году стал Нижний парк. Но прежде чем от крыла Жар-Птицы загорелось чучело Зимы, состоялась церемония чествования тех, кому ни зной, ни мороз не мешают преображать свой город. Дипломы и кубки победителей им вручали глава Липецка Евгения Уваркина и депутат муниципального парламента Борис Бондарев.



Так в номинации «Организация общественного мероприятия в сфере благоустройства» лучшей признана акция «Чистые берега». Вопреки названию этого субботника, его участники приводили в порядок не только прибрежную часть водоемов города, но и собирали мусор с зеркала Привокзальных прудов.



После реконструкции парк Металлургов превратился в современное, функциональное и в то же время эстетичное городское пространство, которое стало настоящим местом притяжения. Его назвали самым благоустроенным в городе.



В номинации «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома» победа досталась зданию по адресу улица Петра Смородина,24. Благодаря инициативе местных жителей, несколько лет назад в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» двор превратился из затоптанной целины в излюбленное место отдыха. Члены ТОС, действующего на данной территории, поддерживают его в образцовом состоянии и сегодня.



Жители частного дома по адресу улица Сокольская,6 содержат в идеальном порядке не только свой двор, но и окружающим дарят красоту, благоустраивая на собственные средства территорию, прилегающую к домовладению.



Самым благоустроенным объектом соцкультбыта стал детский сад №32 «Звездная колыбель». Руководители и сотрудники учреждения не только привели территорию в образцовое состояние, но и развивают у юных липчан любовь к прекрасному, рассказывая им о растениях, украшающих клумбы, и объясняя, как за ними ухаживать.



Благоустроенная зеленая площадка, современная архитектура здания, исправное наружное освещение, цветочные вазоны, наличие малых архитектурных форм, - все это главные проходные Новолипецкого комбината (пл. Металлургов, д.2).



Специальная комиссия оценивала и предновогоднее оформление.



На территории дома по адресу улица Подовражная,62, признанной лучшей, все от входной группы до оформления оконных проемов – дарит ощущение сказки.



Из пяти претендентов среди организаций общего образования лучшим признано оформление гимназии №64. Яркая входная группа, анимационные картинки на фасаде здания, рукотворные наряды деревьев - примечательно, что главными творцами волшебства здесь стали сами школьники. Вслед за старшими товарищами малыши и их родители преобразили здание родного детского сада №20, который также вошел в число победителей конкурса.



В номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта культуры» победа досталась ДК «Городской». Уже накануне главного зимнего праздника гостей здесь встречала новогодняя елка в центре украшенной площади.



Из парков самым красивым признано новогоднее убранство обновленного парка «Быханов сад». Необыкновенный сияющий небосвод над амфитеатром, светящиеся фигуры животных, переливающие звезды - все это стало визитной карточкой новогоднего Липецка, и излюбленным местом для фотосессий.



Из-за нехарактерно теплой зимы погоды членами комиссии было принято решение не рассматривать номинацию «Лучшее новогоднее оформление и организация площадки для катания на коньках».

Вместе с тем, определены сразу два победителя в номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта «Народная елка». Самыми красивыми признаны новогодние деревья, расположенные возле ДК «Рудничный» (ул. Ударников,13) и по адресу ул. Кутузова,3.



- Сегодня хотелось бы поблагодарить участников конкурса, прежде всего, за беспокойные сердца. Ведь именно с умения не быть равнодушным начиналось все лучшее, чего добилось человечество. И в холода, и в зной своим примером вы доказываете, что желание – это тысяча возможностей. В известном произведении Маленький принц призывает нас «убирать свою планету». Я также убеждена, что и преображение города, и даже самого человека начинается именно со стремления сделать красивыми свой двор, улицу, место работы или отдыха. Ведь благоустройство – это не разовые акции, а результат долгой совместной работы всех его жителей. Пусть с каждым годом этот конкурс объединяет все больше участников, а главной и общей победой становится расцветающий Липецк! С праздником! – обратилась ко всем присутствующим глава Липецка Евгения Уваркина.



Одним из главных подарков для всех присутствующих стало выступление ансамбля «Казаки России».

