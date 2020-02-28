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31 минуту назад
Липецкая вечЁрка: отставка, кресло и выжившие
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 28 февраля.
Более сотни комментариев читатели оставили под сообщением о том, что Константин Власов оставляет пост заместителя главы администрации Липецка. Еще вчера вице-мэр бурно обсуждал со своей начальницей развитие транспортной отрасли города. Вчера Власов пообещал, что в скором времени «ПАЗиков» в Липецке не будет (разговоры об этом идут еще со времен Михаила Гулевского).
Тем временем читателей библиотеки пересадят из обычных кресел в интерактивные. Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило торги на приобретение кресла за 682 000 рублей. Кресло покупается для военно-исторической библиотеки им. М.В. Водопьянова, которая близко расположена к липецкому авиацентру, и поэтому после модернизации будет иметь уклон в авиацию - ее историю и современный этап. В интерактивном кресле сможет посидеть любой желающий и почувствовать себя в роли летчика.
Также липчане внимательно следят за новостями про ночную резню на улице Стаханова. Там в ночь на четверг глава семьи бросился с ножом на супругу-судью и двух дочерей, одну из которых убил. Изрезанные главой семьи женщина и ее дочь пришли в сознание. Обе уже говорят. Однако медики пока запрещают какие-либо следственные действия с их участием, и допросы находящихся в реанимации потерпевших отложены, минимум, еще на день. GOROD48 поговорил с несколькими знакомыми семьи. Они до сих пор с трудом верят в реальность произошедшего. До сих пор до конца неизвестно, что в итоге стало причиной конфликта между супругами. Соседи говорят, что в последнее время супруги часто ссорились. По одной из версий, причиной конфликта стало то муж, трудившийся в автосалоне, зарабатывал намного меньше своей супруги, мирового судьи.
Сегодня суд арестовал 42-летнюю жительницу, Липецка, которую обвиняют в убийстве 39-летнего сожителя. Гражданские супруги разошлись, но продолжали вместе выпивать. Одна из пьянок закончилась поножовщиной. Липчанка зарезала сожителя, надела на труп куртку и вызвала «скорую».
Тем временем читателей библиотеки пересадят из обычных кресел в интерактивные. Управление муниципального заказа администрации Липецка объявило торги на приобретение кресла за 682 000 рублей. Кресло покупается для военно-исторической библиотеки им. М.В. Водопьянова, которая близко расположена к липецкому авиацентру, и поэтому после модернизации будет иметь уклон в авиацию - ее историю и современный этап. В интерактивном кресле сможет посидеть любой желающий и почувствовать себя в роли летчика.
Также липчане внимательно следят за новостями про ночную резню на улице Стаханова. Там в ночь на четверг глава семьи бросился с ножом на супругу-судью и двух дочерей, одну из которых убил. Изрезанные главой семьи женщина и ее дочь пришли в сознание. Обе уже говорят. Однако медики пока запрещают какие-либо следственные действия с их участием, и допросы находящихся в реанимации потерпевших отложены, минимум, еще на день. GOROD48 поговорил с несколькими знакомыми семьи. Они до сих пор с трудом верят в реальность произошедшего. До сих пор до конца неизвестно, что в итоге стало причиной конфликта между супругами. Соседи говорят, что в последнее время супруги часто ссорились. По одной из версий, причиной конфликта стало то муж, трудившийся в автосалоне, зарабатывал намного меньше своей супруги, мирового судьи.
Сегодня суд арестовал 42-летнюю жительницу, Липецка, которую обвиняют в убийстве 39-летнего сожителя. Гражданские супруги разошлись, но продолжали вместе выпивать. Одна из пьянок закончилась поножовщиной. Липчанка зарезала сожителя, надела на труп куртку и вызвала «скорую».
409